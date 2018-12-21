﻿磨豆咖啡機 強細入屋

坊間一部備有磨豆功能的咖啡機，往往賣幾千元，最近有韓國品牌新推出全自動即磨小型咖啡機，一機齊備磨豆及沖製香濃咖啡，七百元有找，認真抵玩！文：阿卓爸爸



圖：何健勇 產品查詢：3898 4910



採用雙片式研磨



Hyundai這部全自動小型即磨咖啡機（型號：HY-CM256）集磨豆機、咖啡壺及水箱於一身，賣點是體積小巧、操作簡單及價錢相宜。咖啡機闊276mm、高288mm、深186mm，以磨豆咖啡機來說，非常小巧。用家只須打開磨豆盒上蓋並放入咖啡豆，然後加水於水箱內，一按鍵即能自動完成磨豆和沖泡，過程只需數分鐘，已有四人份量的靚咖啡。內置的磨豆器採用雙片式研磨，摩打功率為90W，算是高效能級別，研磨出的咖啡粉，會均勻地直接進入濾網進行濾煮，咖啡會流入0.6公升的咖啡壼內，過程完全自動化。



咖啡機備有兩種磨豆模式，按「一粒豆鍵」會磨豆約四十秒，然後才煮咖啡，按「兩粒豆鍵」則磨豆約八十秒。另一按鍵只煮咖啡，用家可直接將咖啡粉加入濾網內，換句話說，無論用咖啡豆或咖啡粉，都能以這部咖啡機直接沖製咖啡。此機採用可拆卸式設計，磨豆器和濾網可獨立拿出清洗。售價：$688



【測試評語】自動活門設計



HY-CM256咖啡機的注水系統範圍廣，蒸氣流入頂蓋中，會由五個注水孔噴出，這種設計好處是就算咖啡粉份量較多，也能平均沖泡。另一特色是自動活門設計，咖啡蒸餾時會不斷流入咖啡壼中，一旦用家拿出咖啡壼，沖泡活門會自動關上，防止溢出。