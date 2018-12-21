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﻿【其他選擇】十人大容量

2018-12-21 列印
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  Panasonic的NC-F400蒸餾咖啡機，功率達九百二十瓦，可以供十人使用，一樣有防滴漏活塞，很安全。機身採不鏽鋼與塑膠設計，備有保溫底板，是同級機中最高份量的蒸餾咖啡機。

售價：$428 查詢：2733 3833
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