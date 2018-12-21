﻿親民價 聖誕開餐

以為聖誕節想食餐好，動軏過千元少不免，其實坊間仍不乏親民價自助餐選擇。跟親朋好友大快朵頤之餘，何妨以精緻美酒甜點作禮物，為彼此送上祝福。



文：陳芍瑩



城景國際City Café的自助餐向來划算，只要出示城景國際官方網站優惠，於即日（12月21日）起惠顧自助晚餐可享低至每位$478起，而且當月生日客人更可免費享用。自助餐以蠔及波士頓龍蝦炮製，包括四色焗生蠔、龍蝦珍珠蠔流心芝士撻等，另有空運美國及紐西蘭生蠔、藍青口等時令海鮮及日式刺身，更令人高興是，每位客人將免費獲贈黑松露瑞士大孔芝士焗龍蝦一客。同時，於聖誕期間更會加推現場即製阿拉斯加火燄雪山、燒美國牛肉眼、低溫燒火雞等，相當豐富。



而在冷冰冰的聖誕吃些暖身火鍋，也是令人快樂不過的事。向來以椰子雞鍋打出名堂的四季文昌，就大推可供二至三人及五至六人的套餐，每位不到三百元。又特製出白皚皚的北海道3.6牛乳湯底，及用安格斯牛頸脊砌成聖誕樹的模樣，有心思。



說到送禮，朱古力必定是聖誕節的應節佳品。源於法國的La Maison du Chocolat所推出的應節朱古力絕對能俘虜人心，就如以聖誕小精靈為藍本塑造的朱古力，賣相可愛，味道香甜，送禮或自用也不俗。而向來以威士忌精品作聖誕特色禮物的海景嘉福州際酒店Tiffany's紐約吧，今年除繼續推出威士忌聖誕月曆外，並新推出聖誕球掛飾，前者為放滿一樽樽迷你裝威士忌的獨立瓶裝之選，後者則把蘇格蘭Speyside威士忌注入聖誕掛飾球內，喝畢後可循環再用，掛在聖誕樹上作裝飾，夠特別。



a. City Café 2783 3287 b. 四季文昌（旺角） 2499 2700 c. La Maison du Chocolat（ifc） 2801 4880 d. Tiffany's紐約吧 2731 2831