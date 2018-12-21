  • 2018年12月21日 星期五
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﻿應節鐵板燒御膳

2018-12-21 列印
■聖誕鐵板燒御膳 $1,188（兩位起） 於12月24日至26日、31日及2019年1月1日期間供應。
■像極星球的朱古力幕絲。
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　　聖誕除了西餐及自助餐，日本菜也是不錯選擇，櫻田日本餐廳便特意帶來「A5鹿兒島和牛×活波士頓龍蝦聖誕鐵板燒御膳」，提供頂級A5鹿兒島和牛薄燒、活波士頓龍蝦鐵板燒、吞拿魚腩刺身盛合、黑松露蟹肉蒸蛋、煙肉櫻花蝦炒飯及野菜鐵板燒，另有七面鳥海老沙律及味噌湯，以及節日限定的聖誕星際朱古力慕絲。

　　A5鹿兒島和牛薄燒選用日本鹿兒島優質和牛，以鐵板輕煎和牛，再用鹽和胡椒調味，口感豐腴。活波士頓龍蝦鐵板燒，把原隻美國波士頓龍蝦放在鐵板煎香，細嫩好吃。至於聖誕星際朱古力慕絲，使用香醇朱古力製成慕絲，表層是迷人朱古力星球外殼，綴以香脆朱古力碎，賣相討好。

櫻田日本餐廳

地址：沙田白鶴汀街八號帝都酒店3樓

查詢：2694 3810
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