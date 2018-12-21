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﻿Sega射擊神作重生

2018-12-21 列印
■1995年第一代《Panzer Dragoon》。
■遊戲以360度全方位射擊聞名。（Saturn版畫面）
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　　在Sega仍是遊戲機生產商的年代，旗下經典好Game數量驚人，類型亦非常多元化，其中立體射擊《Panzer Dragoon》系列更堪稱「神作」。這個騎乘飛龍翱翔天際、並擁有獨特藝術風格的遊戲，最近突然傳出重新製作第一、二集的消息，由波蘭遊戲商Forever Entertainment與Sega合作開發，預計明年底推出。據知重製版將換上符合當今畫質水平的全新圖像，並且會大幅度改良操作，同時原汁原味重現本來的故事情節，但未知對應甚麼平台。過往不少機迷慨歎，因Sega Saturn主機性能有限，令這個大好題材未能夠好好發揮，如今決定重製，效果實在叫人期待。文：Joe
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