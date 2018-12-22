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﻿迎接X'mas 窩心送禮攻略

2018-12-22 列印
GUCCI白色皮手袋 （商戶︰ISSI） 原價$19,800 優惠價$16,830
Nina Ricci香水 （商戶︰Go & Buy） 原價$650 優惠價$490
GUCCI黑色皮銀包 （商戶︰ISSI） 原價$7,000 優惠價$5,950
Lanvin香水套裝 （商戶︰Go & Buy） 原價$1,000 優惠價$600
Adidas外套 （商戶︰Free Running） 原價$1,299 優惠價$899
Reebok外套 （商戶︰Free Running） 原價$999 優惠價$699
Folli Follie蝴蝶結頸鏈 （商戶︰Folli Follie） 原價$1,570 優惠價$790
Folli Follie蝴蝶結耳環 （商戶︰Folli Follie） 原價$1,570 優惠價$620
Dr. Martens高筒皮鞋 （商戶︰Dr. Martens） 原價$1,259 優惠價$629
Dr. Martens啡色皮鞋 （商戶︰Dr. Martens） 原價$1,409 優惠價$524
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        聖誕節是與好友歡聚的日子，無論送禮給摯愛，還是獎勵自己，都帶來購物衝動。想購物又要顧住荷包，Zoey精選了E-Max Warehouse的聖誕開倉優惠，如首飾、手袋、衣服、鞋履等，一應俱全，送禮自用均合適。

文︰Angel　部份圖片︰黃頌偉

　　E-Max WearHouse九展名店倉雲集多個國際品牌，而且貨品種類亦相當多，包括手袋、時裝、玩具、流行童裝等。於聖誕期間更推出窩心禮物精選，旗下品牌如Dr. Martens、Gucci、Folli Follie、Free Running等均有特別折扣，部份貨品更會以低至半價發售。

E-Max WearHouse九展名店倉

地址︰九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心

查詢︰www.emaxhk.com/wearhouse
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