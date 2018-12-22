﻿Osmo Pocket口袋雲台相機

以雲台加相機二合一作賣點的DJI Osmo系列，日前加入了新成員Osmo Pocket，機身大幅迷你化，大小好比一支電動牙刷，重量不過116g，完全可以放入褲袋，既拍得12MP相片，也可攝錄4K/60p影片，不但有齊傳統穩定器的三軸防震及追蹤功能，還可利用1.08吋觸控芒取景操作，功能不容小覷。



1.08吋觸控芒



拍片潮流帶動下，為獲得穩定流暢的影像效果，拍友多會添置三軸穩定器，無論相機或手機，加裝穩定器後難免累贅，攜帶也不方便。有見及此，DJI三年前開發出整合相機與雲台功能的Osmo系列，論震撼程度，首推最新成員Osmo Pocket，事關機身小巧得叫人咋舌，重量只有116g，拿上手感覺像玩具，鏡頭尤其的骰，然而內藏1,200萬像素1/2.3吋CMOS，取景視野為80度，光圈則是F2.0，別看機身按鍵只有兩個，一是拍攝/錄影掣，另一是開關/功能鍵，由於破格裝有1.08吋觸控芒，不但可以使用小畫面取景，選項設定也可輕觸搞定，甚至利用熒幕右側的虛擬Bar控制鏡頭上下移動，要是連按功能鍵，還可以快速令鏡頭一百八十度轉向，影人或自拍隨時切換。若嫌熒幕真的太小，只要在擴充端換上USB-C或Lightning轉插，即可插上Android手機或iPhone，然後開啟專用App《DJI Mimo》，直接以手機芒取景拍攝。



4K/60p攝錄



別看Osmo Pocket體積不大，除了可拍攝12MP相片，還可攝錄4K/60p超清影片，Bit Rate更可達100Mbps，畫質高之餘，配合自家影像識別技術，拍攝時可以輕鬆進行目標或人臉追蹤，自拍尤其實用，確保閣下全程對焦於框框內，喜歡的話，女士們還可以開啟美顏功能。值得一提的是，新作加入了第一身模式（FPV Mode），有別於穩定器常見的鎖定或增穩模式，雲台的橫滾軸會跟隨拍友手持的角度同步轉動，穩定影像的同時，更可帶來第一身的獨特取景效果。



當然，Osmo Pocket設有縮時攝影、軌跡縮時、180度全景拍攝等玩意，要是連上手機，還可在《DJI Mimo》找到更多拍攝樂趣，如自動加入過場效果、背景音樂的Story模式。為讓拍攝操控更得心應手，廠商同步開發一系列擴充配件，當中Expansion Kit（售價$799）已集齊配件轉接器、無線模組及雲台轉輪，還可額外加添伸縮棍、外置充電盒、ND濾鏡、60米防水殼等補品。



Osmo Pocket



感光元件：12MP 1/2.3吋CMOS



鏡頭：80度FOV



儲存媒體：micro SD



電池使用時間：140分鐘



體積/重量：121.9×36.9×28.6mm/116g



售價：$2,699