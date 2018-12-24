﻿滑蓋前鏡 小米MIX 3港版登場

近期手機商頻頻發佈新型全熒幕手機，然而追求熒幕沒有前置鏡頭佔去一角的話，小米MIX 3會是首選之一，以滑蓋機身巧妙隱藏前置雙鏡頭，6.39吋大畫面視野毫無阻擋之餘，還配有頂級效能，港版定價四千元有找，繼續保持高性價比。



文、圖：B1807查詢：小米/3001 1888



93.4%屏佔比



自第一代便高舉全熒幕概念的小米MIX系列，進化至第三代，終於帶來擁有高達93.4%屏佔比的小米MIX 3，配合超窄邊框，令整個6.39吋FHD+ AMOLED芒（解像度2,340×1,080）畫面效果更震撼。之所以能夠大幅提高屏佔比，全因新作改用了市場上鮮見的滑蓋式機身，將一對前置AI雙鏡頭完全隱藏起來，自拍時輕輕將採用磁動力滑軌的面蓋向下推，鏡頭隨之出現，而滑動那一刻還有音效襯托，既有刀劍交鋒的聲音，亦可選擇科幻配樂，甚至打火機開蓋的效果，感覺恍如重回昔日滑蓋手機的年代。除了自拍，滑動這個動作還可用以接聽來電，亦可自訂為開啟常用工具或App的捷徑，如滑蓋一開即可進入社交平台，快速查看好友動態或出Post。



960fps超慢動作拍片



滑蓋設計不只帶來無邊際的全熒幕，同時保留着前置鏡頭及補光燈，且是24MP+2MP的AI雙鏡組合，既有人像景深及美顏，亦提供多達七種不同效果的影棚光效。至於機背主鏡頭的影拍實力更進一步，儘管跟小米8沿用同一規格的雙12MP鏡頭，採用1.4μm大像素感光及擁有F1.8大光圈，但由於軟件運算方面有所改良，成像質素明顯有所提升，事實《DXO Mark》評測網站也給與新作103分，較之小米8的99分更高。影相拍片更為扎實，小米MIX 3還加入了960fps超慢動作玩意，且支援全高清解像度，成功捕捉有趣的瞬間後，手機即會藉AI場景偵測，自動配上背景音樂，令重播時聲畫傳神。說到效能，港版小米MIX 3採用S845八核心，內置6GB RAM及128GB儲存容量，《安兔兔》測試中跑出293,207分，不但支援QC 4.0+快速充電，新作同時支援無線充電，而隨機更附送10W無線充電器。



小米MIX 3



熒幕：6.39吋AMOLED芒



操作平台：Android 9及MIUI 10



內置記憶：6GB RAM、128GB ROM



電池容量：3,200mAh



體積/重量：157.89×74.69×8.46mm/218g



售價：$3,899