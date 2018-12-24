﻿節慶烘焙Sacher Torte奧地利（5）

佳節當前，連串的聚會好不熱鬧，最好的聖誕禮物想必是為親友送上甜蜜又溫馨的愛心蛋糕。適逢早前到奧地利旅行獲當地同學Lisa分享Sacher Torte烘焙秘訣，正好讓Fifi在假期大顯身手，按老友家傳食譜烘焙奧地利朱古力蛋糕，為親友送上點點心意。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



宮廷風味 家傳食譜



奧地利Sacher Torte朱古力蛋糕令人着迷，濃厚的朱古力醬包裹着朱古力杏桃果醬蛋糕，不但甜美迷人，且深受歡迎。據說奧地利家喻戶曉的Sacher Torte早於1718年已有相似記載，直到1832年由皇家御廚學徒Franz Sacher以此作宮廷晚宴甜點，及後其子Eduard Sacher於Demel隨皇室餅廚學藝，且以父親的食譜作藍本，完善富皇室風味的朱古力蛋糕，並先後於其時工作的Demel和Eduard於1876年以其姓氏冠名的Sacher Hotel供應。然而令人津津樂道的，或許是名店為蛋糕命名而起的官司，Sacher酒店最終獲得The Original Sachertorte之名，而Demel版本的朱古力蛋糕則稱為Eduard-Sacher-Torte。除老店以外，傳統Sacher Torte在奧地利餅店十分普遍，且價格較名店相宜又不失風味，大家可放心品嚐。



Sacher Torte是外層塗上杏桃果醬及朱古力醬、中間以杏桃果醬作夾層的朱古力海綿蛋糕，夾層組合和英國Victoria Sponge Cake全蛋海綿蛋糕相似，中間同樣有果醬夾層，然而Sacher Torte口感挺實，不像全蛋海綿蛋糕般濕潤，當地人吃時愛配以經打發忌廉增添綿密口感。奧地利同學Lisa媽媽的古早Sacher Torte食譜以糖粉取代砂糖，將蛋黃和蛋白分開攪拌再混合，口感既Springy又不失輕盈，且沒坊間出品那麼甜。奧地利人在烘焙Sacher Torte後一般在蛋糕唧上Sacher字眼，然而Fifi自知字體未算秀麗，改以節慶裝飾品作點綴，為摯愛親友送上祝福。



Sacher Torte朱古力蛋糕材料（8人份）



蛋糕



雞蛋（將蛋黃及蛋白分開） 9隻



糖粉230克



牛油230克



麵粉230克



高濃度烘焙朱古力250克



雲呢嗱糖9克



泡打粉1茶匙



忌廉2湯匙



塗層及夾心



杏桃果醬1瓶



忌亷240毫升



高濃度烘焙朱古力170克



其餘材料



牛油（塗蛋糕盤）適量



節日裝飾物適量



打發好忌廉 適量