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﻿節慶烘焙Sacher Torte奧地利（5）

2018-12-24 列印
■奧地利同學Lisa(左二)分享家傳Sacher Torte食譜。
步驟： 1.蛋黃加入一半糖粉、雲呢嗱糖、牛油、2湯匙忌廉，以電動攪拌器高速打發，直至顏色淡黃及發起。蛋白加入餘下的一半糖粉，以中高速打發至蛋白拉起時，末端呈尖峰。將混合麵粉及泡打粉。
2.朱古力以熱水坐融攪拌，直到濃稠及密度均勻。將坐融朱古力與蛋黃混合物拌勻，再拌入麵粉混合物，然後拌入蛋白混合物。
3.將蛋糕漿注入塗上牛油及放上牛油紙的23cm蛋糕盤，放入已預熱至180℃的焗爐焗約40至45分鐘。完成後放在蒸隔10分鐘散熱，然後取出蛋糕。
4.將蛋糕橫切，中間塗上杏桃果醬後合上。外層先塗上杏桃果醬，然後將朱古力以熱水坐融，與忌亷拌勻，塗在蛋糕外層。進食時伴以打發好忌廉，可增添綿密口感。
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        佳節當前，連串的聚會好不熱鬧，最好的聖誕禮物想必是為親友送上甜蜜又溫馨的愛心蛋糕。適逢早前到奧地利旅行獲當地同學Lisa分享Sacher Torte烘焙秘訣，正好讓Fifi在假期大顯身手，按老友家傳食譜烘焙奧地利朱古力蛋糕，為親友送上點點心意。

文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）

宮廷風味 家傳食譜

　　奧地利Sacher Torte朱古力蛋糕令人着迷，濃厚的朱古力醬包裹着朱古力杏桃果醬蛋糕，不但甜美迷人，且深受歡迎。據說奧地利家喻戶曉的Sacher Torte早於1718年已有相似記載，直到1832年由皇家御廚學徒Franz Sacher以此作宮廷晚宴甜點，及後其子Eduard Sacher於Demel隨皇室餅廚學藝，且以父親的食譜作藍本，完善富皇室風味的朱古力蛋糕，並先後於其時工作的Demel和Eduard於1876年以其姓氏冠名的Sacher Hotel供應。然而令人津津樂道的，或許是名店為蛋糕命名而起的官司，Sacher酒店最終獲得The Original Sachertorte之名，而Demel版本的朱古力蛋糕則稱為Eduard-Sacher-Torte。除老店以外，傳統Sacher Torte在奧地利餅店十分普遍，且價格較名店相宜又不失風味，大家可放心品嚐。

　　Sacher Torte是外層塗上杏桃果醬及朱古力醬、中間以杏桃果醬作夾層的朱古力海綿蛋糕，夾層組合和英國Victoria Sponge Cake全蛋海綿蛋糕相似，中間同樣有果醬夾層，然而Sacher Torte口感挺實，不像全蛋海綿蛋糕般濕潤，當地人吃時愛配以經打發忌廉增添綿密口感。奧地利同學Lisa媽媽的古早Sacher Torte食譜以糖粉取代砂糖，將蛋黃和蛋白分開攪拌再混合，口感既Springy又不失輕盈，且沒坊間出品那麼甜。奧地利人在烘焙Sacher Torte後一般在蛋糕唧上Sacher字眼，然而Fifi自知字體未算秀麗，改以節慶裝飾品作點綴，為摯愛親友送上祝福。

Sacher Torte朱古力蛋糕材料（8人份）

蛋糕

雞蛋（將蛋黃及蛋白分開） 9隻

糖粉230克

牛油230克

麵粉230克

高濃度烘焙朱古力250克

雲呢嗱糖9克

泡打粉1茶匙

忌廉2湯匙

塗層及夾心

杏桃果醬1瓶

忌亷240毫升

高濃度烘焙朱古力170克

其餘材料

牛油（塗蛋糕盤）適量

節日裝飾物適量

打發好忌廉 適量
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