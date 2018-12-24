﻿節慶烘焙Sacher Torte奧地利（5）

文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）
宮廷風味 家傳食譜
奧地利Sacher Torte朱古力蛋糕令人着迷，濃厚的朱古力醬包裹着朱古力杏桃果醬蛋糕，不但甜美迷人，且深受歡迎。據說奧地利家喻戶曉的Sacher Torte早於1718年已有相似記載，直到1832年由皇家御廚學徒Franz Sacher以此作宮廷晚宴甜點，及後其子Eduard Sacher於Demel隨皇室餅廚學藝，且以父親的食譜作藍本，完善富皇室風味的朱古力蛋糕，並先後於其時工作的Demel和Eduard於1876年以其姓氏冠名的Sacher Hotel供應。然而令人津津樂道的，或許是名店為蛋糕命名而起的官司，Sacher酒店最終獲得The Original Sachertorte之名，而Demel版本的朱古力蛋糕則稱為Eduard-Sacher-Torte。除老店以外，傳統Sacher Torte在奧地利餅店十分普遍，且價格較名店相宜又不失風味，大家可放心品嚐。
Sacher Torte是外層塗上杏桃果醬及朱古力醬、中間以杏桃果醬作夾層的朱古力海綿蛋糕，夾層組合和英國Victoria Sponge Cake全蛋海綿蛋糕相似，中間同樣有果醬夾層，然而Sacher Torte口感挺實，不像全蛋海綿蛋糕般濕潤，當地人吃時愛配以經打發忌廉增添綿密口感。奧地利同學Lisa媽媽的古早Sacher Torte食譜以糖粉取代砂糖，將蛋黃和蛋白分開攪拌再混合，口感既Springy又不失輕盈，且沒坊間出品那麼甜。奧地利人在烘焙Sacher Torte後一般在蛋糕唧上Sacher字眼，然而Fifi自知字體未算秀麗，改以節慶裝飾品作點綴，為摯愛親友送上祝福。
Sacher Torte朱古力蛋糕材料（8人份）
蛋糕
雞蛋（將蛋黃及蛋白分開） 9隻
糖粉230克
牛油230克
麵粉230克
高濃度烘焙朱古力250克
雲呢嗱糖9克
泡打粉1茶匙
忌廉2湯匙
塗層及夾心
杏桃果醬1瓶
忌亷240毫升
高濃度烘焙朱古力170克
其餘材料
牛油（塗蛋糕盤）適量
節日裝飾物適量
打發好忌廉 適量