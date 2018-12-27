﻿島根尋味 七彩料理

日本島根縣位於本州西部，面臨日本海，因面積寬廣，除了沿海有豐富海產外，內陸地區尤其鄰近中部山脈如飯南町，便大量種植農作物，出產新鮮的蔬菜食材，因此不難尋得健康又地道的食店！



文、圖︰Kengi 鳴謝︰島根縣商工勞働部



觀光振興課、Olympus HK



西洋白屋 時令美食



經當地朋友介紹，我們來到一間像西洋教堂又像牛奶盒的白屋前。推門進入，原來是一家餐廳，其裝修別致，使用實木餐桌與古典木椅，並配置了綠色盆栽，牆壁偌大的扇形窗花透光度極佳，用餐氣氛特別好。另一角的木架上則放滿得意的模型擺設，充份顯示老闆童心未泯，而老闆正是在廚房內忙碌做菜的女廚師宮脇多太惠女士。



揭開餐廳菜單便有她的簡介，宮脇女士是日本合資格的國際藥膳師，她專門研究食材的營養價值，特別注重食物的安全與健康，像選用的食材便全來自飯南町，農作物以時令為主，顏色豐富，包括各種蔬菜與菇菌類，主菜另外還會選用奧出雲地區養殖的和牛及豬等。



餐廳主要經營午市與晚市，可選擇套餐或單點，我便點選了當天的時令夏季午市套餐品嚐。套餐合共六道菜式，包括使用秋葵、青豆角、薯蓉及多種蔬菜混合而成的沙律，配以番茄忌廉調配的濃湯，主菜方面則有小塊的烤雞胸，另可在薄餅與湯飯中二選一，兩者都是使用不同顏色的瓜類，配青椒與番茄等炮製而成，最後以輕巧甜品及咖啡完美作結！唯一要留意是各時令套餐須提前預約。



Mrs Robin Hood



地址︰島根縣飯石郡飯南町上來島1205-1



電話︰81 854 76 9277



時間︰午市11:30-13:45



晚市18:00-20:00 （逢星期二休息）



網址︰www.mrsrobinhood.com