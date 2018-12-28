﻿倒數迎新 除夕饗宴

想好好欣賞除夕煙花，坐落於維景旁的餐廳可為你圓夢。以玻璃屋設計的法國餐廳The French Window，位處極高樓層及設臨海全落地玻璃窗，可遠眺維港景致。除夕晚餐包括香烤鴨肝伴焦糖蘋果、佐賀和牛伴安娜薯片及法式伯納西醬和歌劇院蛋糕。而同樣飽覽維港美景的Morton's the Steakhouse，將於除夕夜提供經典晚市套餐，帶來八安士免翁牛柳配龍蝦「奥斯卡」、兩磅焗原隻波士頓龍蝦、招牌莫爾頓經典焗暖心朱古力餅等。
除夕夜另一重點是倒數，跟三五知己在酒吧內聽着音樂碰杯，新一年齊聲高呼「Happy New Year」，想想已是美事。說到酒吧，不得不提灣仔Grand Hyatt Steakhouse內的JJ's，自1989年酒店開幕起，JJ's就一直是明星、名人經常到訪的潮流聖地。今個除夕夜，JJ's回歸Grand Hyatt Steakhouse，並舉行倒數派對，與國際知名樂團一起迎接2019年。
查詢
a. Monkey Café / 3610 0095
b. Hunter & The Chase / 2915 1638
c. The French Window / 2393 3812
d. Morton's the Steakhouse / 2732 2343
e. JJ's / 2584 7722