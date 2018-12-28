﻿倒數迎新 除夕饗宴

英皇駿景酒店Monkey Café滿有節日氣氛，特設六道菜除夕大餐，有齊法國鵪鶉胸、法國鵝肝及大量甜品，同時提供住宿優惠，$1,280起即可入住豪華客房。至於擁舒適露天位置的Hunter＆The Chase，讓人如置身城市綠洲，並帶來除夕共享盛宴，包括Ossetra魚子醬伴布林餅、香煎鵝肝、波士頓龍蝦尾配威士忌香草牛油濃汁及秘製慢烤美國特級肋肉眼牛扒等，豐富地迎接新一年。



想好好欣賞除夕煙花，坐落於維景旁的餐廳可為你圓夢。以玻璃屋設計的法國餐廳The French Window，位處極高樓層及設臨海全落地玻璃窗，可遠眺維港景致。除夕晚餐包括香烤鴨肝伴焦糖蘋果、佐賀和牛伴安娜薯片及法式伯納西醬和歌劇院蛋糕。而同樣飽覽維港美景的Morton's the Steakhouse，將於除夕夜提供經典晚市套餐，帶來八安士免翁牛柳配龍蝦「奥斯卡」、兩磅焗原隻波士頓龍蝦、招牌莫爾頓經典焗暖心朱古力餅等。



除夕夜另一重點是倒數，跟三五知己在酒吧內聽着音樂碰杯，新一年齊聲高呼「Happy New Year」，想想已是美事。說到酒吧，不得不提灣仔Grand Hyatt Steakhouse內的JJ's，自1989年酒店開幕起，JJ's就一直是明星、名人經常到訪的潮流聖地。今個除夕夜，JJ's回歸Grand Hyatt Steakhouse，並舉行倒數派對，與國際知名樂團一起迎接2019年。



查詢



a. Monkey Café / 3610 0095



b. Hunter & The Chase / 2915 1638



c. The French Window / 2393 3812



d. Morton's the Steakhouse / 2732 2343



e. JJ's / 2584 7722