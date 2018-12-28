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﻿《Until Dawn》班底驚慄新Game

2018-12-28 列印
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　　PS4驚慄遊戲《Until Dawn》相信大家記憶猶新，那充滿電影感的表現手法，加上大玩蝴蝶效應的多重分支結構，認真「好睇過戲」。來自英國的幕後班底Supermassive Games最近又有新搞作，將於2019年在PS4、Xbox One及Steam平台推出一系列名為《黑相集（The Dark Pictures Anthology）》的獨立電影式恐怖遊戲，每集短篇可視為一個單元劇，故事情節沒有直接關聯，登場角色也各有不同。首集遊戲《黑相集：棉蘭號》便講述四名美國青年相約展開潛水之旅，同時尋找傳說中的二戰殘骸，卻遇上了暴風雨，繼而引發不祥災難。遊戲吸引之處，在於玩家可從不同人物視角進行探索，逐步拆解恐怖謎團真相，最終能否幸存，全取決於每個關鍵時刻的決定。文：Joe

網址：www.thedarkpictures.com
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