﻿全熒幕年度Phone雲

今年數碼Gadgets界話題仍離不開全熒幕，由手機到Smart Watch，平板以至Notebook，統統改頭換面，當中手機為飛走劉海更是花樣百出，先後出現了升降式鏡頭、前後熒幕、滑蓋及開孔式熒幕等嶄新造型。由於明年手機界將有摺疊式熒幕及5G等新機款出現，相信廠商難再有空為全熒幕挖空心思。



國產手機奇招突出



面對智能手機市場增長放緩，為吸引用戶視線，最直接方法當然是革新外觀，這方面國產品牌積極得多，整年不斷帶來造型破格的全熒幕手機，好像vivo的NEX系列、小米MIX 3、HUAWEI Mate 20 X等，看得人眼花繚亂，不過一眾人氣機款如iPhone XS系列、Mate 20 Pro等，仍鍾情劉海造型，儘管名目五花八門，今天仍沒有一款全熒幕敢說完美。撇開熒幕，今年手機的影拍實力提升不少，尤其在夜攝、HDR方面。此外，廠商不甘於雙鏡頭，爭相加入超廣角、長焦等鏡頭，連同前置也雙鏡，加起來一機四、五個鏡頭實屬等閒，且手機鏡頭進入了超高像素年代，早前發佈的HUAWEI NOVA 4率先用上48MP感光元件，單憑數字可跟數碼單反看齊。另針對電競熱潮，今年多了廠商加入電競手機行列，當中ASUS甚至為ROG Phone開發出一系列專用配件，玩味十足，也許電競手機難成主流，但未來要在市場佔一席位，亦非難事。



5G、摺疊熒幕齊革命



說到平板，Android陣營乏善可陳，反而Apple繼續送上驚喜，新iPad Pro改用全熒幕及加入Face ID不在話下，其A12X Bionic處理器的效能表現比不少高階Notebook還出色，將平板應用提升至另一層次。事實Apple亦繼續引領智能手錶潮流，年內先後推出了Apple Watch Series 3及Series 4，不但加快eSIM普及，後者還加入了ECG心電圖，擴闊健康監測範疇。



拍友關心的數碼相機，今年總算如願以償，事關Nikon及Canon順應民意，先後推出了全片幅無反，在市場引起陣陣回響，頓時令市場競爭變得激烈，明年初還有Panasonic加入，有望加快全片幅無反發展。來年風雲色變的不獨相機界，手機市場亦將改朝換代，說的是流動網絡由4G進化至5G，相機手機亦蓄勢待發，Samsung、LG等大廠已預告明年2月舉行的《MWC通訊展》，將展出與5G相關的裝置，同場Samsung還會正式帶來首部摺疊熒幕手機，可見無論外形或應用，手機又會來一場革命。