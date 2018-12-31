﻿NEX雙屏版 一機兩面睇

近期手機商爭相推出採用新概念的全熒幕手機，當中vivo NEX雙屏版率先以前後雙芒示人，一機兩面睇之餘，同時帶來雙視窗工作，既可借助背芒加強打機操控，亦可以讓被拍者從背芒看到自己的Pose，正反兩面各有賣點，確為全熒幕潮流開創新一面。



文、圖：B1807 查詢：vivo/2301 0999



第5代指紋解鎖



為加強自拍效果，除了用上高畫質的12MP Dual Pixel主鏡頭，NEX雙屏版還設有2MP夜攝鏡頭及首見的TOF 3D立體鏡頭，不但淺景深更自然，藉着TOF鏡頭的面部掃描，美顏效果亦更為立體。多得新作加入圓形的星環柔光燈，以及左右補光燈，令自拍補光清晰明亮，拍攝以外，星環亦可用作呼吸燈顯示，美觀與實用兼備。既有2.9μm超大像素夜攝鏡頭，加上12MP主鏡頭的大光圈、四軸OIS防震，新作在夜拍方面改善明顯，稍後通過軟件更新，還會追加超級夜攝模式。說到效能，NEX雙屏版採用S845八核心，擁有多達10GB RAM，另一如上代，主熒幕應用了指紋解鎖，由於升級至第五代光電熒幕指紋技術，今回指紋解鎖速度快至0.29秒，至於機背熒幕則利用TOF鏡頭作人臉識別，由於鏡頭擁有F1.3超大光圈，即使全黑環境，仍然可以準確識別解鎖。



雙芒分工 應用創新



為了去「劉海」，vivo今年作出不少嘗試，先有NEX以升降式前置鏡頭打破傳統，進化至第二代NEX雙屏版，又換個玩法，改用前後雙熒幕的設計，當中6.39吋FHD+ sAMOLED主芒的屏佔比達91.63%，翻轉機背還有5.49吋FHD sAMOLED熒幕，設計原意是以主鏡頭配合背芒取景自拍，故可省去前置鏡頭。事實前後雙芒的實際應用，不只自拍，還可以藉獨立操作的雙熒幕帶來多工用途。



當你在主熒幕串流睇戲時，只要按下機身左側的「NEX」鍵，即可快速切換至機背熒幕，在社交平台出Post發文，完成後又可翻轉機身繼續追劇。另拍攝人像時，則可利用「雙屏幫拍」功能，同步亮着背芒，讓對方清楚看到構圖，從而擺出最好姿勢。此外，雙熒幕亦可應用至打機，玩家可以在背芒設定觸控鍵，令操作更得心應手。



NEX雙屏版



熒幕：6.39吋FHD+（前）、5.49吋FHD（背）



操作平台：Android 9及Funtouch OS 4.5介面



內置記憶：10GB RAM、128GB ROM



電池容量：3,500mAh



體積/重量：157.19×75.3×8.09mm/199.2g



售價：$5,998