﻿奧地利（6） 庶民美食文化

奧地利之行除了嚐盡地道美饌，還在識途老馬的引領下，盡享街頭小食，由獲獎無數的人氣香腸街檔，到當地無人不知曉的百年風味酒吧，以至大衆化海鮮快餐及傳統甜點，體驗當地庶民美食文化。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



人氣香腸 海鮮快餐



街邊香腸攤檔Wurstelstand在維也納多不勝數，風味地道而得當地人垂青的卻寥寥可數，奧地利美魔女同學建議到歌劇院附近的Zum Scharfen Rene覓食，這裏以自家秘製辛辣配醬聞名。宵夜首選柏林式Currywurst，檔主Rene在豬肉腸掃上自家調配的獲獎咖喱香料番茄醬，以提升風味，相比簡單烹調的水煮香腸，先蒸後煎的Currywurst口感更勝一籌，外層香脆，入口帶微辣辛香。Kaiserkrainer煙燻豬肉腸混進芝士小粒，口感特別豐富。



逾百年歷史的Trzesniewski，是當地上班族的朝聖地，同行男同學年少時在維也納工作，便經常和同事在這裏消遣。大夥兒不約而同地點了奧地利式迷你啤酒Pfiff（德語意指約177毫升的液體量度單位），眼前約四吋高的啤酒杯盛着甘甜微澀的地道Ottakringer，正好配合同樣小巧的開面三文治。招牌Sauerkraut mit Stelze酸菜醃豬手，以酸菜微酸化去豬手的膩滯；Geflügelleber雞肝醬口感綿密，Salami腸香口惹味，至於Karotte mit Gervais甘筍芝士和Tomate番茄健康清新，可按傳統壓碎，當黑麥麵包的抹醬，方便食用。



Karntner Str.名店林立，街上的Nordsee為連鎖海鮮快餐店，是同學當年在維也納工作常到的地方。奧地利地方菜餚以肉食為主，若要嚐平民化海鮮餐，挑選捕魚起家的Nordsee，質素較有保證。當中的英式炸魚薯條，炸魚外層粉漿薄脆鬆化，內裏魚肉鮮嫩多汁，蘸上少許香辣Remoulade蛋黃醬，非常滋味。



奧地利人嗜甜，地道莫扎特朱古力是上佳手信，然而要嚐到正宗以開心果、杏仁糖、鳥結糖製成的莫扎特黑朱古力，還得到蕯爾斯堡的Konditorei Fürst，全因Mozartkugeln由糖果師Paul Fürst於1890年創造，至今小店仍由其後人經營。源自十七世紀的Salzburger Nockerl，可說是蕯爾斯堡版的梳乎厘，口感較法國版輕盈且甜，底層為酸度十足的木莓果醬，當地人想吃，首選是Restaurant S'Nockerl im Elefant出品。



Zum Scharfen Rene



地址：Schwartzenbergplatz 15, 1010 Wien



Trzesniewski總店



地址：Dorotheergasse 1, 1010 Wien



Nordsee



地址：Karntner Str 25, 1010 Wien



Konditorei Fürst



地址：Brodgasse 13, 5020 Salzburg



Restaurant S'Nockerl im Elefant



地址：Sigmund-Haffner-Gasse 4, 5020 Salzburg