﻿大館藝術書展開年

藝術形式無限大，書本也是表現藝術的好媒介！為了讓公眾認識藝術書籍，香港藝術書展《Booked》將於1月11日（五）至13日（日）在大館當代美術館舉行，籌備約三年，雲集全球及本地五十多家出版單位，書迷不用專程飛往各地，也能一次過搜羅各種藝術書籍，一樂也！文：Nancy 部份圖片：Gary Tsai、大館當代美術館



出版單位大部份首次在港參展，既有本地獨立單位，也有來頭不小的國際品牌，譬如紐約藝術家圖書的巨擘Printed Matter，今次聚首一堂，實屬藝術書迷的福音。大館藝術主管Tobias Berger透露書展亦會重點推廣藝術家書籍（Artist Book），簡單而言是藝術家以書本為媒介進行的藝術創作，公眾參觀書展之餘，可到美術館內的藝術家書籍圖書館，加深了解。欲了解更多詳情，密切留意明天（1月3日）出版的《星島日報》或網上《ArtCan》專頁。



《Booked：大館當代美術館之香港藝術書展》



日期/時間：1月11日（五）/1:00pm至9:00pm



1月12日（六）/11:00am至9:00pm



1月13日（日）/11:00am至7:00pm



地點：中環荷李活道10號藝方大館



當代美術館2樓及3樓



門票：$20/人



查詢：3559 2600



網址：booked.taikwun.hk



藝術家書籍圖書館



時間：星期一至四、六及日/11:00am至7:00pm



星期五/11:00am至9:00pm



地點：藝方大館當代美術館2樓



費用：免費



查詢：3559 2600



網址：www.taikwun.hk