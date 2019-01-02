出版單位大部份首次在港參展，既有本地獨立單位，也有來頭不小的國際品牌，譬如紐約藝術家圖書的巨擘Printed Matter，今次聚首一堂，實屬藝術書迷的福音。大館藝術主管Tobias Berger透露書展亦會重點推廣藝術家書籍（Artist Book），簡單而言是藝術家以書本為媒介進行的藝術創作，公眾參觀書展之餘，可到美術館內的藝術家書籍圖書館，加深了解。欲了解更多詳情，密切留意明天（1月3日）出版的《星島日報》或網上《ArtCan》專頁。
《Booked：大館當代美術館之香港藝術書展》
日期/時間：1月11日（五）/1:00pm至9:00pm
1月12日（六）/11:00am至9:00pm
1月13日（日）/11:00am至7:00pm
地點：中環荷李活道10號藝方大館
當代美術館2樓及3樓
門票：$20/人
查詢：3559 2600
網址：booked.taikwun.hk
藝術家書籍圖書館
時間：星期一至四、六及日/11:00am至7:00pm
星期五/11:00am至9:00pm
地點：藝方大館當代美術館2樓
費用：免費
查詢：3559 2600
網址：www.taikwun.hk