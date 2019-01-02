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﻿幾何造型 春夏太陽鏡

2019-01-02 列印
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　　2019春夏眼鏡已陸續登場，來季不少品牌都大玩幾何設計，又以型格及不浮誇為重點，如LONGCHAMP便是其一，品牌採用了簡約的幾何線條建構而成，配上手工打磨的角位細節和拋光的金屬鉸位設計，再以漸變色鏡片及左鏡臂上的奔馬圖案作點綴，顏色方面，則有黑色、啡拼玫瑰色、玳瑁色、櫻桃紅色拼紅色等供選擇。另有全金屬雙圓環設計勾勒出鏡框形狀，鏡臂綴以皮面設計，同樣可做出與別不同的格調。文︰Angel

查詢︰Marchon Eyewear/2644 5006
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