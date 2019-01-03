﻿桃園老街 古早風情

台灣老街何其多，但在感受熱鬧氣氛的同時，又能領略歐陸風情的卻不多見，桃園縣的大溪老街算是其一，而最難得是，這裏除可欣賞滿街巴洛克牌樓建築，更有機會吃盡各式地道小吃，在此來一趟古早拾趣，定能領略滿溢的傳統情懷。文、圖：韋利 鳴謝：台灣觀光局、長榮航空



巴洛克牌樓 中西合璧



到過不少台灣老街，總能在熱鬧街巷中尋找到台式舊情懷，只是這次來到桃園縣的大溪老街，不僅被滿溢的古早風情所包圍，還多了一分典雅的歐陸韻味，如此獨特的色彩，大抵來自老街上到處可見的巴洛克風格建築。



原來在清朝時期，大溪老街已是繁盛的商貿之地，當時許多商號皆經營樟腦、茶葉、木材等貿易生意，是以滿街均是洋行、商舖，惟當進入上世紀二十年代的日據時代，日本總督下令要為當地進行都市改革，老街所在的建築，因而亦要統一換上日本大正時代所流行的巴洛克風格，包括為樓房蓋建歐風的典雅牌樓，而由於當時生活富庶，居民都肯花費聘請工匠雕梁畫楝，形成百花齊放的熱鬧景象。



現在和平路和中山路一帶的大溪老街，依然可找到昔日的巴洛克式建築，我們在此遊逛，便被滿目的典雅牌樓所吸引，只見其立面上除有商號名字，還有大量的精緻浮雕圖案，當中最特別是不少房子除雕刻了羅馬柱子和希臘山頭等歐風裝飾，還加入了鰲魚、蝙蝠、麒麟、龍、鳳、花瓶等祈求吉慶的閩南風格浮雕，形成中西合壁的獨有風景。



如此動人雕飾當然繽紛好看，但別只顧抬頭賞景，忽略了街道上的繽紛美食。大溪老街可說是個台灣小吃的樂園，街上的店舖攤檔，滿是各式傳統台灣古早小吃，由黑糖糕、花生糖、湯圓，以至豬手、臭豆腐、碗粿、香腸及地道名物的豆乾，種類多不勝數，教我等嗜吃一族吃得極是滿足！



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前往台灣須申辦入台證，透過網上辦理及自行列印出入境許可書免費，也可在抵台後辦理落地簽證。



查詢：www.immigration.gov.tw







乘長榮航空由香港前往台灣桃園機場，十四天前預購，來回經濟客位900港元起。



查詢：www.evaair.com







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