﻿智能浴室寶抗寒冬

寒天最怕洗澡，事關浴室又濕又凍！日本品牌推出窗口式浴室寶，備有溫暖沐浴（Warm Bath）模式，準時釋出暖氣預熱浴室並維持暖度，沐浴後會自動轉為抽氣功能，去除浴室悶熱感，超實用！



文：阿卓爸爸 圖：黃頌偉 產品查詢：2861 2767



自動預熱功能



日本KDK以出產電風扇聞名，最近新推出窗口式智能浴室寶（型號：30BWBH），外形說不上有何特別，但功能卻令人驚喜。其中加入了溫暖沐浴（Warm Bath）模式，可讓用家預設沐浴時間，然後系統會先啟動暖氣「預熱」浴室，浴室會在預設的沐浴時間內維持適量暖氣，沐浴時間一過，系統會自動轉為強檔抽氣功能，去除沐浴時所產生的悶熱感，但又能保持室內的暖和溫度，隨後更會自動轉為弱檔換氣功能，確保浴室保持乾爽舒適。



另一新增功能是二十四小時抽氣模式，啟動後，30BWBH會二十四小時持續以低速進行抽氣，浴室可以無間斷乾爽，避免洗手間積聚異味，確保空氣對流。炎熱夏天一到，這項功能亦很實用，因可以空氣對流原理引入室外涼爽空氣，驅走室內的熱氣。售價：$3,380



測試評語 強力抽風免尷尬



測試時發現，這部浴室寶的遙控器上有個強力抽風按鍵，細問下原來是方便大家在浴室「幹大事」後，為免尷尬，只要一按動這功能，就會快速和強勁地把異味抽走，然後又會自動轉為低速換氣，保持浴室空氣流通，認真細心。另外，二十四小時抽風功能亦相當實用，這亦可確保浴室不會囤積臭味。