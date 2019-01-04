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﻿【其他選擇】 移動式之選

2019-01-04 列印
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　　德國寶的HTW-320BL是移動式浴室寶，毋須安裝，可掛牆、坐枱，易裝易拆，有兩段暖風模式配合吹風功能，適用於浴室、嬰兒房及辦公室等。同樣是PTC發熱技術，能快速製暖。

售價：$1,180　查詢：2773 2888
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