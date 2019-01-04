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﻿禪意最紅茶飲

2019-01-04 列印
左/四季春 $32、右/金鳳茶王 $32 同屬最有名的「芝士茗茶系列」，均選用台灣南投縣茶葉新鮮沖泡，然後倒入即打的芝士奶霜，香醇清爽。
■芝士奶霜用紐西蘭安佳純芝士、鮮奶、海鹽等新鮮打成，質感綿滑，味道鹹香自然。
芝芝芒芒 $45 選用時令芒果製成，採訪當天以菲律賓芒果壓成果蓉，配搭「綠妍」茉莉綠茶及芝士奶霜。
■香港分店以園林遊廊為靈感，將拱門、橋、水波等元素融入店中，加強空間感。
多肉葡萄 $45 冬天限定款式，以新鮮葡萄果肉、沙冰、雲峰茶及芝士奶霜製成，層次豐富及分明。
滿杯紅柚 $38 嚴選來自土耳其的紅柚，配搭「綠妍」茉莉綠茶調成，中間有一層紅柚沙冰，呷來感覺更清甜。
■喜茶首席營銷官肖淑琴特意來港視察，並指品牌將在銅鑼灣開設分店。
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        內地著名茶飲店「喜茶」，最近在沙田新城市廣場開設首家直營分店，引起哄動，一度要排隊數小時才買到。究竟一杯杯風靡全城的「芝士茗茶」，內裏有甚麼乾坤，可令品牌瞬間走紅？

文：郭悠悠　圖：何健勇

芝士茶贏盡口碑

　　喜茶的品牌故事，來自一顆愛改變的心。2012年時，「九十後」聶雲宸因發現內地大小茶飲店只用奶粉及奶精做出茶飲，內裏並無半點真茶，於是矢志改變局面，自行開店，起初只是廣東省江門一家巷仔小店，後來憑藉首創的「芝士茶」成功俘擄年輕人的心，讓口碑發酵，結果品牌分店遍及廣州、深圳，以至杭州、青島、武漢等城市，至今在內地約有一百三十家分店。

　　為穩定質素，喜茶堅持不設加盟店，因此香港店與其他內地店一樣，均屬直營分店，店內每一位年輕員工，都在內地接受兩個月的嚴格訓練及考核。餐單上的二十多款茶飲，包括金鳳茶王、四季春、滿杯紅柚、芝芝芒芒等，跟內地店做法同出一轍。

　　「別看一年只推出十款新茶飲，其實我們在背後密密實驗，只從一百款中挑選十款推出市面，同時淘汰舊產品。」喜茶首席營銷官肖淑琴解釋，創意就如品牌的生命，用芝士及水果做出好喝又健康的茶飲，因而令品牌起飛，亦自信能於台茶店林立的香港立足。

遊廊設計 氣氛悠閒

　　從大小細節投放創意，便能做出對手模仿不來的風格。喜茶格外注重茶飲味道及空間體驗。為了泡出獨特茶香，品牌特意搜購不同優質茶葉，好像「綠妍」茉莉花茶，來自內地黃河中原的自家茶園，金鳳茶王及四季春則來自台灣南投茶莊，更請莊園特地製作，以保持品質。店舖空間亦有別一般台式手搖茶外賣店，這裏饒富禪意，將中國園林遊廊的半圓拱門、小橋、水波等濃縮店中，鼓勵客人稍息茗茶。

　　問及喜茶未來大計，肖淑琴指今年將在時代廣場、希慎廣場等陸續開分店，「深圳在三年間開了三十多家分店。我們也希望用同樣模式，深入香港大街小巷，讓茶以全新的模樣，成為大家生活的一部份。」

喜茶

地址：沙田正街18號新城市廣場1期L4 408號舖

查詢：3905 1578
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