﻿禪意最紅茶飲

內地著名茶飲店「喜茶」，最近在沙田新城市廣場開設首家直營分店，引起哄動，一度要排隊數小時才買到。究竟一杯杯風靡全城的「芝士茗茶」，內裏有甚麼乾坤，可令品牌瞬間走紅？



文：郭悠悠 圖：何健勇



芝士茶贏盡口碑



喜茶的品牌故事，來自一顆愛改變的心。2012年時，「九十後」聶雲宸因發現內地大小茶飲店只用奶粉及奶精做出茶飲，內裏並無半點真茶，於是矢志改變局面，自行開店，起初只是廣東省江門一家巷仔小店，後來憑藉首創的「芝士茶」成功俘擄年輕人的心，讓口碑發酵，結果品牌分店遍及廣州、深圳，以至杭州、青島、武漢等城市，至今在內地約有一百三十家分店。



為穩定質素，喜茶堅持不設加盟店，因此香港店與其他內地店一樣，均屬直營分店，店內每一位年輕員工，都在內地接受兩個月的嚴格訓練及考核。餐單上的二十多款茶飲，包括金鳳茶王、四季春、滿杯紅柚、芝芝芒芒等，跟內地店做法同出一轍。



「別看一年只推出十款新茶飲，其實我們在背後密密實驗，只從一百款中挑選十款推出市面，同時淘汰舊產品。」喜茶首席營銷官肖淑琴解釋，創意就如品牌的生命，用芝士及水果做出好喝又健康的茶飲，因而令品牌起飛，亦自信能於台茶店林立的香港立足。



遊廊設計 氣氛悠閒



從大小細節投放創意，便能做出對手模仿不來的風格。喜茶格外注重茶飲味道及空間體驗。為了泡出獨特茶香，品牌特意搜購不同優質茶葉，好像「綠妍」茉莉花茶，來自內地黃河中原的自家茶園，金鳳茶王及四季春則來自台灣南投茶莊，更請莊園特地製作，以保持品質。店舖空間亦有別一般台式手搖茶外賣店，這裏饒富禪意，將中國園林遊廊的半圓拱門、小橋、水波等濃縮店中，鼓勵客人稍息茗茶。



問及喜茶未來大計，肖淑琴指今年將在時代廣場、希慎廣場等陸續開分店，「深圳在三年間開了三十多家分店。我們也希望用同樣模式，深入香港大街小巷，讓茶以全新的模樣，成為大家生活的一部份。」



喜茶



地址：沙田正街18號新城市廣場1期L4 408號舖



查詢：3905 1578