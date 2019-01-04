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﻿Steam年度暢銷遊戲

2019-01-04 列印
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　　轉眼又一年，Valve日前就公佈了2018年Steam平台的全年暢銷遊戲榜，名單分為五個類別，包括最佳暢銷遊戲、最佳熱門新品、最佳暢銷虛擬實境（VR）遊戲、最佳暢銷搶先體驗畢業生，以及最佳人氣作品。其中「最佳暢銷遊戲」所指不單純是下載量，還包含遊戲內課金項目和DLC等收益，當中細分白金（第1至12名）、金（第13到24名）、銀（第25至40名）、銅（第41到100名）四個等級，而獲得最高白金級別的十二款遊戲，不出所料都是「中毒性」高、長玩長有之作，如《Monster Hunter World》、「食雞」《PUBG》、《GTA V》、《DOTA 2》、《Far Cry 5》、《上古捲軸Online》等等，大多同時獲選為最佳人氣作品，意即同時遊玩人數超過10萬人，完整名單可參考Steam官方網站。文：Joe

網址：store.steampowered.com/best_of_2018
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