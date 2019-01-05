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﻿女裝小童配飾 冬日激減

2019-01-05 列印
綠色斜揹袋 原價$350 優惠價$175
啡色斜揹袋 原價$385 優惠價$192.5
深藍色背囊 原價$490 優惠價$245
藍拼啡色兩用手袋 原價$560 優惠價$392
童裝金色芭蕾舞鞋 原價$225 優惠價$112.5
童裝銀色芭蕾舞鞋 原價$225 優惠價$112.5
童裝粉紅色手套 原價$140 優惠價$98
童裝粉紅色布鞋 原價$255 優惠價$127.5
童裝獨角獸冷帽 原價$200 優惠價$140
童裝冬日耳套 原價$140 優惠價$98
女童髮夾 原價$77 優惠價$38.5
童裝帽連頸巾 原價$210 優惠價$147
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        來自英國的品牌Accessorize向來以多元化見稱，如女裝飾物、手袋，以及女童頭飾、鞋履等均是熱門搶手貨，今次品牌的冬日大減價提供低至五折優惠，家長不妨帶小朋友一同精明掃貨。

 Accessorize每季都會推出不同主題的首飾及手袋系列，迎合潮流之餘，亦可凸顯個性，新季提供一系列冬日專屬色彩，如永不過時的啡、藍色手袋，予人內斂優雅的感覺，易襯又百搭。此外，品牌今季的童裝系列亦大規模推出了各式各樣的飾品，包括冷帽、手套、頭飾等，款式甚多。而由即日開始，品牌會進行冬日大減價，部份貨品會以低至半價發售，如童裝鞋履只售百多元，是必入之選。

Accessorize

查詢︰3101 1170
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