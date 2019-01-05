﻿True Wireless享樂新星

若要選近期最紅數碼Gadgets，非True Wireless真無線耳筒莫屬，而廠商亦乘着潮流，爭相推出相關新作，既有標榜時尚造型，亦有主打運動享樂，甚至以靚聲作招徠，不想享樂時「吊吊揈」，何不趁機選一對適合你的真無線耳筒。



10mm大單元 獨特紋理



真無線耳筒向來把焦點放在音色及續航力，外形多流於刻板，跟機的手提充電盒亦沒設計可言，難得美國Master & Dynamic不墨守成規，看其新作MW07就知在外形設計花了不少功夫，先參考了高級眼鏡製造，將鏡框所用的醋酸纖維物料，破格用於耳筒面板，不但營造出獨特的光澤，同時帶來猶如木紋的天然紋理，而且每對耳筒的紋理不盡相同，可謂獨一無二。



事實MW07連手提充電盒也用上不鏽鋼，表面打磨得光滑，外觀及手感皆予人高貴感覺，還改用充電速度更快的USB-C介面，只需充電15分鐘即可充滿40%電量。說到音色，MW07採用了同類耳筒中最大的10mm鈹金屬單元，音質細緻，重低音扎實，音量輸出亦力水十足，加上支援aptX編碼及NMFI連接技術，連線更穩定之餘，要是播放裝置同樣支援aptX，音色亦會有所提升。



運動新秀 磁力連接



運動享樂大行其道，愈來愈多廠商加入開發行列，好像Crazybaby剛推出的Air 1S，因應運動時實際需要，將耳筒改成流線造型，機身輕巧之餘，官方表示有助減低風阻，佩戴亦貼耳穩固，加上具備IPX6防水保護，完全針對運動而設。此外，Air 1S音色也有改良，包括採用碳納米管振膜及5.5mm驅動單元，既有反應更佳的動態響應，亦令全頻段的失真降低，加上DSP加強低音及3D虛擬環迴立體聲，實試音色有驚喜。連接方面，Air 1S沿用PIFA天線及藍牙5.0，另因今回隨身充電膠囊體積大得多，可為耳筒完整充電三次，將續航力提升至12小時，而膠囊充電時更可經USB-C快速充電。



說到抵玩之選，XPower INN5可算港產代表作，除了採用藍牙5.0技術，左右耳筒可以獨立連接不同裝置，以及支援Apple Siri語音，最大賣點是耳筒與鋁合金充電盒均用上磁力連接，取出與收納耳筒輕鬆方便，由於管形充電盒體積小巧，重量只有51g，直接放入褲袋隨身攜帶也不成問題。



a. LRT/2395 3913



b. Winner Concept/2407 1118



c. Xpower/2708 8198