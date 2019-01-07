﻿抵玩手機生力軍

新一年手機市場持續熱鬧，旗艦大作緊接發佈之餘，廠商同步帶來一眾中、低階生力軍，對預算不多的用戶來說，這批新作更具吸引力，最便宜的千多元有交易，還有迷你三防手機，以及最新Android 9 Pie機款，如追求性價比，相信會是入手對象。



文、圖：B1807



Lenovo千元入門孖寶



旗艦手機貴精不貴多，相反中、低階機款機多好辦事，好像Lenovo今次連推S5及K5 Play兩款入門新作，定價同樣千多元有交易，但論規格S5效能稍勝，除了配備5.7吋全高清芒，還採用了S625八核心，內置4GB RAM及64GB ROM，預載ZUI介面設計簡潔，沒多餘程式，操作及應用感覺順暢。說到影相效果，S5裝有13MP彩色及13MP黑白雙鏡頭，同級中鮮有這樣的組合，既有淺景深人像，也可拍出風格獨特的黑白照，日常Snap Shot更會利用雙鏡分工，其一負責捕捉色彩，另一記錄細節。前置則用上16MP鏡頭，支援美顏模式及實時濾鏡。



入場費更划算的同門師弟K5 Play，則配備5.7吋高清芒，由於僅用上S430八核心，內置記憶亦只有3GB RAM及32GB ROM，效能未見突出，不過仍可利用13MP+2MP雙鏡頭玩景深，以及支援一百級美顏的8MP AI前置鏡頭。



三防4G 原生Android Pie



即使定位中、低檔，不代表造型沒個性可言，看全球最細的三防手機Unihertz Atom，可以視為前作Jelly Pro的全天候戶外版，機身加裝了防撞膠邊及IP68防水規格，體積依然迷你，重量只有108g，2.45吋熒幕雖小，卻方便單手操作，打字也不成問題，且有齊指紋Sensor、16MP主鏡頭及8MP前置，非常適合充當Second Phone，而運動時只要把手機收入臂帶即可輕鬆起步，途中要買飲料，大可通過NFC使用Google Pay付費，連錢包也不用帶。



近期奉行機海戰術的Nokia，也帶來抵玩之作Nokia 8.1及Nokia 3.1 Plus，如追求效能表現首選前者，事關採用了S710八核心，內置4GB RAM及64GB ROM，加上預載原生Android 9 Pie平台，《安兔兔》測試跑分達169,169。此外，Nokia 8.1所用的6.18吋FHD+全熒幕備有支援HDR 10格式的PureDisplay顯示技術，可將SDR影像提升至HDR質素。影拍更不用擔心，新作裝有12MP+13MP蔡司雙鏡，配合光學防震，夜攝成像扎實，而13MP輔助鏡頭淺景深效果相當自然，20MP前置鏡頭更支援AI美顏。



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