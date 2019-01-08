﻿SHIBUYA STREAM澀谷新食點

為迎接2020年奧運，本來已是瞬息萬變的東京更加快了變化步伐，像去年9月，又有全新商場SHIBUYA STREAM落戶不斷有新建築物落成的澀谷站南口地區，為大家帶來耳目一新的遊趣。



文、圖：林逸 鳴謝︰凱悅酒店集團、Hyatt Centric Ginza Tokyo



東京澀谷（Shibuya），常被視為潮流基地，只是昔日慣在Shibuya 109，或在公園通及道玄坂等地的商舖穿梭的你，今後便不妨對澀谷站南口一帶多加留意，包括剛在去年9月13日簇新開業的綜合商業大樓SHIBUYA STREAM。



SHIBUYA STREAM所在地的前身，正是昔日東急東橫線澀谷站月台及鐵道範圍，原來為活用這個黃金地段的土地，數年前東急電鐵決定把東急澀谷站及東橫線地下化，並跟地鐵副都心線連結，騰出來的路面地段，正好重新開發成為摩天商廈，率先登場的，便是樓高三十五層、一百八十米高，並集食肆、酒店、表演會堂及辦公室於一身的SHIBUYA STREAM，其設計最大特色是營造一個在澀谷川畔的寫意水邊休閒空間，除透過左右兩側的稻荷橋廣場及金玉橋廣場提供休憩區域，更在三樓設有一個偌大平台，成為一眾上班族及遊客的偷閒綠洲。



低層商舖 食肆琳琅滿目



置身SHIBUYA STREAM，不難發現集中在地面至三樓的大約三十家店舖，幾乎盡是食肆，所以說SHIBUYA STREAM是個美食基地，也是絕不為過。



環顧商場內一眾美食陣營中，選擇確稱得上是琳琅滿目，當中計有售賣墨西哥旋轉燒雞的「墨國回轉雞酒場」、來自原宿的長龍漢堡包店「THE GREAT BURGER STAND」、總店在名古屋的法式關東煮名店「Bistro Lupin SAKABA & CAFE」、供應蕎麥麵、十穀玄米及多款美酒的「酢重Indigo」、法式美食小吃吧「CROISÉE」、選用供奉予伊勢神宮的優質白米製作飯糰及鰹魚節炮製高湯的「かつおとぼんた」、泰國及亞洲風味食肆「Spice Lip」、意大利菜食肆「Petalo」等。



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持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184 （日本領事館）



國泰航空香港至東京來回經濟客位機票由3,832港元起，已連稅項及相關附加費用。



網頁：www.cathaypacific.com



東京銀座Hyatt Centric酒店，雙人房每晚38,000日圓（約2,621港元）起。



地址：東京都中央區銀座 6-6-7



網頁：ginzatokyo.centric.hyatt.com



www.gotokyo.org（東京觀光官方網頁）



www.welcome2japan.hk （日本國家旅遊局網頁）



SHIBUYA STREAM



地址：東京都澀谷區澀谷三丁目21番3號



電話：81 0570 050 428



交通：地鐵及東急線澀谷站16b出口直達，由JR澀谷站徒步約五分鐘。



網頁：shibuyastream.jp