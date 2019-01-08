﻿瑞士（1） 回味法語區美饌

在歐洲之旅中，回到瑞士，與酒店管理同學團聚，藉此重遊校園和昔日工作的省市，感受山脈湖泊的寧靜，並細味品嚐久違的地道酒饌。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



地道國菜 傳統酒釀



Fifi和酒店管理同學相聚於瑞士法語區大學之城Neuchâtel，來自世界各地數十位校友相約到滑雪勝地Restaurant La Vue des Alpes享用芝士火鍋。傳統芝士火鍋以芝士、乾身白酒、櫻桃烈酒、香蒜及肉豆蔻入饌，然而各地風味有別，關鍵在於芝士品種，Neuchâtel式火鍋選用地道Gruyère配搭Emmental，味道淡雅細膩，用長叉將隔夜法國麵包粒醮上芝士漿，樸實窩心。鐵鍋底的芝士焦更是精髓，焦香帶鹹風味恰如大家熟悉的煲仔飯焦。



Neuchâtel除了盛產餐酒，Mauler & Cie SA的氣泡酒同樣富特色。雖說只有法國香檳區的氣泡酒才可稱為香檳，然而有別坊間氣泡酒採用簡便的Charmat方式在不鏽鋼箱作第二次發酵，Mauler遵從繁複的傳統香檳法Methode Champenoise釀製，經第二次瓶塞原樽發酵衍生氣泡，風味正宗。Mauler Tradition Brut淡雅細膩，且帶蜜糖、烤蘋果和檸檬果香，優雅迷人。源於十八世紀末Neuchâtel的Absinthe，酒精濃度達72%，傳統以清水作1：5稀釋享用，這深受梵高及Oscar Wilde等畫家文豪垂青的苦艾酒入口勁度十足，細嚐可體驗到當中八角及茴香的甘澀。



團聚後，Fifi順道和三數好友重遊昔日工作的Montreux，且到山上Le Cou Cou享用日落晚餐，如今已易手的小店，當年更是爵士音樂節猛人的聚腳點。是夜的黑松露香檳芝士火鍋混合了Vacherin及Gruyère，芝土味道較Neuchâtel式濃烈，且以香檳取代傳統乾身白酒，增添貴氣和輕盈質感，最後撒下黑松露碎更顯香氣芬馥。這裏甜點核桃撻集微澀而小甜，入口Crunchy而帶焦糖奶油的黏黏口感。



翌日到同行友好曾經工作的Lausanne，在Restaurant Port de Pully享用午餐，頭盤羊肚菌意大利飯菌香四溢，烹調過程需要不停攪拌意大利米，讓澱粉脫落高湯，繼而轉化成忌廉濃稠且綿密的醬汁。主菜是久違的香煎梭鱸魚，歐洲梭鱸魚肉質飽滿結實且口感細嫩，只須撲上麵粉，以牛油煎香，以凸顯食材原味，吃罷回味無窮。



Restaurant La Vue des Alpes 41 32 8542020



Mauler & Cie SA 41 32 8620303



（註：導賞品酒團，每位15瑞士法郎/約115港元，10位起，需預約。）



L'Absinthe House41 328601000



Restaurant Port de Pully 41 217287878



Le Cou Cou 41 219612591