﻿《龍珠超》動態藝術展

展覽有分動與靜，現正在數碼港商場舉行的《龍珠超——體感互動藝術展》顯然就是動態展覽，鼓勵參觀者看展時手舞足蹈，幻想自己就是動畫中的主角！



佔地三層、超過二萬五千方呎的展館，劃分為三個部份——體感互動遊戲、親子區及珍藏展。甫踏進館便看見大型悟空和布洛尼人偶，名為《對戰•布洛尼！》，別以為這只是普通佈置，其實入場者用手機登入特定網頁，就可選擇其中一個角色，點擊為其「集氣」推進能量，到特定點擊人數，現場人偶便會有不同特效，如從角色腳下噴出煙霧和燈效，猶如親身體驗一場激烈對決。主辦者之一、負責互動技術的陳駿輝（Kurt）表示：「可以將在電腦上設計的成品呈現出來，很有滿足感，而且整個畫面很震撼。籌備時，搭建好場景後測試光影時，立刻引起注目，連在場工作人員也忍不住即時舉機拍照！」



如想體驗更多體感互動技術，可走下一層到G/F，該處有《氣之修行》、《龜波氣功》、《瞬間移動》及《合體修行》等遊戲，統統來自原著動畫，Fans可逐一模仿經典動作。必玩推介是化身超級撒亞人的《氣之修行》，這亦是其中一個首度引入香港的創新互動體驗，Kurt表示：「《龍珠》世界是講『氣』，我們將儲『氣』融入科技，以聲音來控制電腦製造出煙霧和燈光效果。」玩家只須看着熒幕，跟悟空教練的指示學習「氣功」，擺出經典招牌動作，然後大叫，代表注入強而有力的信念和力量，由煙霧及燈效製造出來的「氣燄」會根據叫聲分貝，由最弱的黃色變為紅色再到終極的藍色，並拍下玩家的「儲氣」照片，之後可藉掃描QR Code下載。



至於很多人都認識的「龜波氣功」，有菲利及布洛尼兩個敵人供選擇，玩法是站在熒幕前指定位置，然後有語音提示玩家「變身」，將雙手放在腰間不斷轉來「儲氣」，當聽到經典的「Kame Hame Ha」就將雙手推出，熒幕就會出現發射「龜波氣功」畫面，並把敵人消滅，效果有趣。



文：Katrina 圖：Gary Tsai



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