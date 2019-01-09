﻿大跳日本盆踊舞

近年很多亞洲地區都興起跳一種名為「盆踊舞」的舞蹈，不論節慶、朋友聚會，或者學校校慶，都可以大跳一番，相信因為該舞蹈新鮮、簡單、輕快又具傳統特色。



所謂「盆踊」，其實是日本盂蘭盆節時，眾人聚埋一齊所跳的一種舞蹈，專注於手部動作。這個舞蹈原本是佛教儀式，聞說在隋唐時代，經由僧侶傳到日本，與當地民俗結合，成為獨特的祭典形式。表演者通常會穿住日本服飾，伴隨住炭坑小調演出。



筆者相信好多香港人都未必接觸過，但好快就有機會喇！因為西九文化區在一月十三日舉辦的自由約，就請來日本當代舞團「東京鷹」，向觀眾介紹新派盆踊舞，在這個傳統夏祭舞蹈基礎上，加入日常生活動作及互動元素。



就算你只是新手，都可輕易上手。「東京鷹」更會糅合各種戲劇元素及當代舞，呈現嶄新作品，顛覆大家對舞者及舞蹈的刻板印象。



舞蹈之餘，又怎可以沒有音樂？從加拿大遠道而來的組合Cris Derksen Trio，將糅合古典、當代及原住民元素，帶來別樹一幟的演出。以爵士器樂演奏見稱的五重奏Mo-Men-T將與人聲組合Experimental Vocal Ensemble聯合炮製多首新編作品，首度於自由約公開演出。



當然還有樂隊David Boring、Dusty Bottle、Winter Bagels、The Seekers，以及「太陽能音響系統」的多位DJ輪住表演，絕對是本月戶外活動的首選！



文︰Art PaPa 圖︰西九文化區管理局