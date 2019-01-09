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﻿金豬夠派頭 真摯祝福

2019-01-09 列印
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　中國人過農曆新年特別講意頭，金飾既保值又夠派頭，一向是新年送禮熱選。來年是豬年，周大福特別推出「金豬迎福」系列，以手工精緻的足金小豬飾品為賣點。飾品種類甚多元化，由擺件、吊墜、轉運珠、嬰兒鎖包、嬰兒手鐲等，均一一俱備，另足金飾品更配上「平安富貴」、「福星高照」、「兒孫滿堂」等寓意美好祝願的名字，送禮同時也送上祝福。

　　新年派利是是傳統習俗，品牌推出的兩款迪士尼系列角色的足金金章，則是新派利是之選，當中包括印有30年代米奇經典造型金章，及特別為迎合豬年而設的反斗奇兵角色火腿造型金章，每款均配以精美紅封包作包裝，非常得體。文︰Angel

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