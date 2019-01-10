﻿會安 世遺古城

越南會安（Hoi An）是個滿溢古意的文化寶地，小城中既具中國的傳統韻味，又保留着法國殖民時期的優雅風采，加上日本風的地標古橋，感覺猶如一座融合東西方特色的文化大熔爐，難怪古城早於1999年，已被聯國合教科文組織列入世界文化遺產名冊之內。文、圖：韋利 鳴謝：Silversea



昔日商港 滿溢華洋風韻



會安雖只屬越南中部一個小城，但古樸的環境和優雅的氣氛，卻非胡志明和河內等大城市可比。這裏在十六世紀起，已發展成連接東西方的繁華貿易港口，當時不但吸引來自世界各地的商旅來訪，更留下許多不同風格的建築，然而古城到十九世紀之時，卻遇上河道淤塞的問題，船隻無法進港，會安也逐漸走進蕭條沒落之路，只是這卻把古城的美好時光凝住了，而就是這道十五至十九世紀東南亞貿易港口的風采，令會安當選成為世界文化遺產。



我這次乘坐豪華郵輪銀海女神號（Silver Muse）來到峴港近郊，特意花上大半天時間重遊此地，其保留完好的古雅城貌，依然讓人喜愛。沿街所見，除了老榕樹和人力車，以及戴上越南斗笠的居民和遊客，合力構成一幅色彩濃厚的懷舊越南圖畫，市內更遍布了東西方特色的古老樓房，感覺猶如露天文化博物館，其中在秋盆河一帶，稱得上是精華所在，髹上鵝黃、淡藍外牆的洋風建築固然優雅，更得我心是已難找到的中式古韻，像包括潮洲、廣肇、瓊府等多座匯聚華人的中式會館，便有如精緻的中華藝術傑作，當中尤以建於1792年的福建會館最具人氣和規模。只見會館門前建有傳統牌坊之餘，內裏又有秀氣的盆景花園，再加上建有祭祀祖先和供奉媽祖的祠堂廟宇，色彩已然極之豐富，加上造工精緻的壁畫、對聯、雕像，以及雕梁畫棟的華麗裝飾，滿溢着典雅的中國情調，就連香港和內地也不多見！



除了會館，會安市內許多開放參觀的古宅，同樣不容錯過。這些已有二百多年的歷史建築，是昔日商人作前舖後居的民房，像我到訪過的古宅「均勝」和「進記」，便同樣找到天井、長廊、木建梁柱和古董家具等中國民間建築特色，在大宅內坐下喝一口茶，看看舊照，再細聽屋主後人的解說，即像回到會安繁盛世代之中！