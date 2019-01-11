﻿空氣炸鍋 溶解肥油

怕肥又愛吃炸物嗎？新設計的空氣炸鍋，可將食材油分逼出及溶解，令食物脂肪含量大減，難怪成為近年大熱家電之一！文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛



產品查詢：2619 9663



熱空氣如龍捲風



別以為空氣炸鍋只是免油「炸」食物那麼簡單，新一代款式功能多多，例如Philips最近推出的健康空氣炸鍋（型號：HD9654/91）已出到第三代，它首創Twin TurboStar高速熱空氣循環技術，將第二代的TurboStar高速熱空氣循環技術提升，加入脂肪脫離技術，不但毋須油或只需少量油烹調美食，更能溶化食物中的油脂，並將油脂收集在炸鍋底部的油脂清除配件內，據廠方測試數據，可減少食物脂肪含量達90%。



此外，Twin TurboStar技術另一特點是能令熱空氣猶如龍捲風般在炸鍋內高速旋轉，循環氣流能保持某一個特定溫度，所以不必翻轉食材也有全面均勻的加熱效果。測試時，清潔是重要的環節，空氣炸鍋備有QuickClean快速清洗功能，炸鍋底部是可拆式不黏塗層網，Twin TurboStar集油器及導風組件又能輕易拿出，約五分鐘就清洗完畢，非常方便。售價：$2,698（XXL版）



【測試評語】 建議入手XXL版



Philips全新空氣炸鍋系列，設有兩款大小容量、共三個型號，分別為兩款800g的Airfryer（數碼型及基本型），以及一款1,400g容量的Airfryer XXL（數碼型），今次測試的是Airfryer XXL版本，盛載食材量比一般空氣炸鍋多三分一，容量大到可放入全隻烤雞，適合農曆新年時烹調各種賀年菜式。