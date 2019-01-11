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﻿【其他選擇】　超小型熱流鍋

2019-01-11 列印
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  德國NUTZEN的迷你熱流鍋（NAF-MINI）稱得上是全城最細的熱流鍋，容量約兩公升，有三十分鐘定時及不黏塗層設計，輸出功率達1,500W，最重要是有多個色系選擇，賣相一流。

售價：待定　查詢：3591 1815
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