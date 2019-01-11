﻿星級 麻辣火鍋

近年不少內地火鍋品牌攻港，例如洪鼎、海底撈、蜀大俠等，有的是鴛鴦火鍋始祖，有的賣無微不至的服務，不過他們都有共同的目標──引出香港人愛吃辣的因子。最新抵港的「熱辣壹號」，更有多位紅星加持，難怪姍姍來遲仍掀起熱潮。文：郭悠悠 圖：何健勇



影視紅星陣容



新店開在尖沙咀海港城內，正門旁貼了內地著名影星黃曉明、井柏然、李冰冰、任泉等人的大海報，便知道店子打的是明星牌，原來他們是熱辣壹號背後六位老闆，而當初提出創立這火鍋品牌的，正是演員兼製片人任泉。「他們都是我的朋友，跟我一樣喜歡美食，尤其是麻辣火鍋。我最喜歡四、五個人聚在一起吃火鍋，是很熱情的用餐體驗，能增進彼此感情。」任泉憶述，2014年他在北京朝陽區三里屯開設第一家火鍋店，憑藉親民價錢及舒適的格調而廣受歡迎，至今在上海、天津等內地一線城市合共已有十五家分店。



開火鍋店如只靠粉絲光顧，難以持久，必須在菜式味道、創意等方面有扎實的功夫，還要與時並進，加入網上社交互動元素，才能成功在市場上站穩陣腳。任泉除了定期到店舖視察品質，更特地找來重慶老師傅唐文彬，用兩款四川辣椒、花椒及秘製辣椒膽，連同熬製六小時的鱸魚骨及豬筒骨湯膽，做出傳統的麻辣湯底。如想鍋底豐富一點，不妨試試美蛙魚頭火鍋，加入新鮮田雞及香辣大頭魚頭熬成，未吃過的女生或許會驚惶失色，但若能克服心理障礙，其香甜多汁不但讓人回味，亦能收美顏的功效。



多款優質牛肉



店內提供六十多款肉類及蔬菜配料，如家鄉小酥肉、牛魔王麻辣牛肉等，款式與內地店大同小異，不過任泉深知香港人愛吃牛肉，特別引入多款優質牛肉供選擇，包括M5級澳洲和牛肩胛肉、美國雪花牛肉、本地手切牛肉等。牛肉夾進麻辣湯鍋內一涮一煮，邊聊邊吃，讓朋友間的情誼像辣味般愈熬愈濃，大概這就是麻辣火鍋風行全國的原因吧！



熱辣壹號麻辣火鍋



地址：尖沙咀廣東道3至27號



海港城港威商場4樓4001號舖



查詢：3580 8688