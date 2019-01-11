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﻿魔幻版三國志

2019-01-11 列印
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　　香港漫畫在大家心目中，大慨已成為了集體會憶，但其實如今仍有不少本地漫畫家在默默耕耘，延續着港漫精神，甚至乎跳出香港。好像漫畫家鄭健和（和仔）早前推出的西遊記改編漫畫《西遊》，便先後贏得廣州「金龍獎」最佳漫畫金獎，以及「日本國際漫畫大賞」銅獎，作品更加被製作成動畫，於騰訊視頻播放。

　　繼《西遊》之後，今年鄭健和再以我們熟悉的三國時代為背景，推出全新作品《三國誌異》，內容可說是魔幻版三國志，主角並非劉備或曹操，而是描寫東漢末年考靈皇帝的復國故事，有一點美劇《權力遊戲》的影子。漫畫1月起先以周刊形式出版，其後會於騰訊漫畫平台推出數碼版。文：Joe

《三國誌異》 　主編：鄭健和 繪畫：鄧志輝 定價：$20
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