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﻿買鞋過年掃貨攻略

2019-01-12 列印
深藍色羊毛短靴 原價$1,790 優惠價$1,074
酒紅色扭結羊絨厚底靴 原價$1,690 優惠價$998
紫色綴閃爍飾邊短靴 原價$1,390 優惠價$799
黑白絨面平底鞋 原價$1,290 優惠價$799
粉紫色絨面牛津鞋 原價$1,290 優惠價$799
桃紅色羊絨高跟鞋 原價$1,090 優惠價$599
白色絨拼蝴蝶結平底鞋 原價$1,290 優惠價$799
淺粉金閃爍Sneakers 原價$1,390 優惠價$799
銀色閃爍面搭帶 平底鞋Slip-on 原價$1,090 優惠價$599
太空灰色漆皮扭結Slip-on 原價$1,390 優惠價$799
黑色皮革短靴 原價$1,690 優惠價$1,183
銀色軟皮Loafers 原價$1,190 優惠價$595
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        買新鞋過年是傳統習俗，適逢鞋履品牌Jipi Japa正推出冬日減價優惠，部份鞋履以半價發售，吸睛度爆燈！

文︰Angel　部份圖片︰黃頌偉

        Jipi Japa冬季鞋履多以簡約設計為主，款式亦夠多元化，如牛津鞋、Loafers、Sneakers等，無論返工或旅行都總找到配襯裝備。首推極受歡迎的毛毛靴，配備超高屈摺度橡膠鞋底，舒適又保暖，是今季熱賣之選，產品以六折發售。而返工之選是銀色軟皮Loafers，以低至半價登場，銀光閃閃意頭十足，各位是時候入手了！

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