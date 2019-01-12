﻿新穩定器 三軸拍片兼收音

愈來愈多人在社交平台開Live做直播，若要手機拍片穩定，又要取景轉向流暢自然，一支專業的三軸穩定器實在少不得，FeiyuTech（飛宇）早前推出的SPG 2，不但有齊手機穩定器的應有功能，更可以外接收音裝置，拍片時配合專用App經藍牙同步錄音。



新設3.5mm音源輸入



FeiyuTech旗下有多個三軸穩定器系列，當中最為用戶熟悉非SPG系列莫屬，事關專攻手機，且先後推出了SPG及SPG Plus兩代，而新作SPG 2無論機身設計或功能，均有大幅改良。先說穩定器本身，一貫採用航空級鋁合金製造，輕巧之餘，更加入防水潑保護，要是手機同樣具防水規格，下雨天都可以繼續在戶外開拍。另一重大改良，是新作加入了3.5mm音源插頭，可以直接插入對應的收音裝置，如附有收音咪的耳筒，配合專用App《FeiyuON》的藍牙回傳，拍片時就可以同步經耳筒進行收音，收錄人聲旁白或解說直截了當，不用後期製作，也不會出現過去替手機加裝收音咪後，阻礙了三軸穩定器的轉向或造成纏繞。



Magic Ring旋鈕



錄音以外，SPG 2還增設多用途旋鈕（Magic Ring），可用於角度的微調、變焦、跟焦，甚至更準確的三軸控制，由於只需轉動旋鈕，過程輕鬆之餘，出來的取景轉向亦更見專業流暢，配合手柄背後的專用扳機鍵，按下即可開啟「獵影」模式，讓穩定器快速進入鎖定及復原狀態，隨時捕捉精采影像。說到防震技術，新作採用了全新的W5防震演算，配合低電耗、大扭矩的無刷摩打，不但帶來更穩定的防震效果，同時提供長達14小時的續航時間，且一如上代備有雙向供電，既可利用夾架的micro USB輸出為手機充電，亦可經手柄的mirco USB輸入連接手提充電器，將續航時間進一步延長。



SPG 2



適配手機尺寸：54-95mm



可動角度範圍：320度



電池容量：5,000mAh



重量：440g



售價：$1,299