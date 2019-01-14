﻿ZenBook Pro 14 5.5吋觸控ScreenPad

近年手提電腦為尋求突破，嘗試在鍵盤加入觸控熒幕，企圖革新操控體驗，剛抵港的商務筆電ASUS ZenBook Pro 14，就將傳統觸控板改成5.5吋ScreenPad，既可化身計算機、日曆等小工具，也可編輯相容文件，甚至充當延伸熒幕，稍後還可藉新Apps擴充功能。



文、部份圖片：B1807



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PANTONE色彩校正



ZenBook Pro 14的鋁合金機身貫徹同廠風格，機面用上同心圓紋理設計，深藍色外觀配以玫瑰金邊點綴，賣相優雅，而採用NanoEdge窄邊框的14吋全高清IPS芒，不但擁有超廣視角及100% sRGB色域，更取得PANTONE原廠色彩精度認證，確保畫面的Delta色差值低於3的列印標準，從而呈現精準色彩。ZenBook Pro 14還有嶄新的第二熒幕ScreenPad，將傳統觸控板變成5.5吋Super IPS+熒幕，畫質清晰細緻，且用途多多，既有標準Touch Pad觸控功能，當切換成ScreenPad模式，則可配合專用Apps，帶來不同的小工具及互動應用，如查看日程、播放喜愛音樂，又或打開小算盤，亦可在主頁開啟Microsoft Word、Excel、PowerPoint等檔案，隨着更多的應用程式加入，實際用途可以不斷擴充。此外，ScreenPad還可充當延伸熒幕，用家可以隨意把主熒幕上的視窗拖拉至小熒幕，從而帶來雙熒幕工作的效果。



GTX1050獨立顯示卡



既然定位高階商務機款，ZenBook Pro 14效能規格亦絕不馬虎，不但採用第8代Core i7-8565U處理器，內置16GB RAM及512GB固態硬碟，還裝有GeForce GTX1050 Max-Q獨立顯示卡，繪圖執相綽綽有餘，就算打機玩大型遊戲，一樣有流暢畫面效果。說到續航力，新作電池可連續使用12.5小時，足以應付整天外出工作，且支援快速充電功能，只需49分鐘即可由零電量充電至60%。另因屬14吋機款，此機擁有豐富擴充端子，機身兩側找到USB-C、USB 3.1、USB 2.0、microSD讀卡器及標準HDMI，外接電腦芒或配件非常方便。值得一提的是，ZenBook Pro 14採用了獨特的ErgoLift轉軸，打開熒幕後，鍵盤會自動傾斜成3度，不但改善打字時的舒適感，也有助提升機底出風的散熱能力。