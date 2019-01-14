﻿LINE FRIENDS機場陪你開餐

通訊軟件「LINE」風靡亞洲，Brown熊大和Cony小兔等樣子可愛的LINE FRIENDS功不可沒。角色近年還跳出屏幕，先於曼谷設置室內主題樂園，最近更在香港國際機場開設主題餐廳，讓大家未出發先「打卡」！文：郭悠悠



圖：褚樂琪



可愛熊大迎接



BITE & BITE with LINE FRIENDS是首家進駐香港國際機場的主題餐廳，位於禁區內201至230號閘口附近。如果從第一航廈離境，通過安全檢查後，便得乘搭無人駕駛列車並步行前往餐廳，需時約十五分鐘，舖面大大個熊大Mega Brown，嘴角還掛着漢堡包碎屑，可愛食相讓人不禁會心微笑。



進入餐廳後，周邊環境也隨即卡通化，儼如一個小課室。如跟三五知己前來，大可拉開綠色鐵椅子隨意入座；一個人前來的話，不妨跟正在遠眺停機坪的熊大，或者坐在角落的青蛙Leonard並肩而坐，盡情自拍、打卡及用餐。



吃飽買精品



讓人愉快的不單是環境，還有美食。這裏食物以西式為主，分成六大類別，包括早餐、漢堡包、飯、拼盤、雞翼、小食及甜品。如果一大清早睡眼惺忪離境，就點一份熱香餅吧！熱呼呼的熱香餅，用上特製烤盤新鮮煎烤，且製成熊大Brown和Cony小兔的趣致模樣，讓人愛不釋口。塗上新鮮忌廉吃，鬆餅更感蓬鬆香軟，再加一杯香濃的黑咖啡，驅趕倦意一流。如中午前來，漢堡包是不二之選，款式多達九種，包括香脆雞扒、烤豬肉、炸蝦餅及炸魚柳，有辣有不辣。飯類亦見特色，做法糅合不少韓式元素，如招牌的烤豬肉配飯，肥瘦分明的豬腩肉以韓式燒肉汁調味，香濃美味。



用餐後別忘記到門旁的精品區，可選購一系列LINE FRIENDS文具、毛公仔、旅遊用品。眾多精品當中，筆者認為頸枕最實用，正好吃飽後上機用來養足精神，迎接期待已久的旅途！



BITE & BITE with LINE FRIENDS



地址：香港國際機場中場客運廊



第七層7MC200及7MC214舖



查詢：2467 0308