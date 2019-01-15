﻿北海道 雪樂遊

冬季到訪日本北海道（Hokkaido），最開心便是直接下榻滑雪度假村，日間享受滑雪樂，晚上則在度假村品嚐豐富佳餚，好像在上月剛完成翻新工程的Club Med Sahoro度假村，無論地理位置、環境及設施，都教我感到稱心滿意。文、圖：Kengi 鳴謝：Club Med Sahoro



北海道雪質優良，幼細輕盈如粉，在滑雪板高速飛馳下，更會揚起棉棉雪花，因而被滑雪愛好者形容為「粉雪天堂」，每年均吸引數以萬計的滑雪客前來體驗。在當地一眾滑雪場中，位於十勝佐幌（Sahoro）的滑雪場便深受當地人愛載，全因該區正是北海道較早開發的滑雪勝地，保留着不少傳統文化，當中Club Med Sahoro更早在1987年已告開業，是首個進駐北海道的國際滑雪度假村品牌。



度假村早前曾進行大規模翻新，把現代元素融入客房與餐廳等設施，更吸引是承傳着Club Med的全包文化，大家只須付出一個價錢，便可享受全包假期，食住不用額外花費之餘，就是滑雪場的登山吊椅費用也包括在內，絕對能滿足喜愛滑雪的朋友。



課程免費 服務貼心



冬日下榻Club Med Sahoro的優點，就是滑雪課程已包括在旅程內，客人可按程度報名參加每日不同時段的團體課，提升技術。度假村還設有小童專屬的課程，讓他們可跟年紀相若的小朋友一起學習。



這裏的滑雪課程細分為滑雪板或滑雪橇兩種（租借滑雪用具須額外收費），專業的G.O.（度假村職員）更會為客人提供詳盡的講解及指導，並為每位客人度身選配合身的用具，適逢今個雪季在場工作的G.O.中，便有來自香港的Haily，能以廣東話溝通，自然令整個過程更見方便。



Club Med Sahoro



地址：北海道上川郡新得町新內西6線147-1



電話：81 156 64 6667



網頁：www.clubmed.com.hk/r/Sahoro-Hokkaido/w



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）



Club Med Sahoro五日四夜套票，每位7,710港元起，已包括來回機票、住宿連每日三餐連飲品與輕食、滑雪通行程及團體課程，以及村內娛樂活動，優惠期至4月4日。



網頁：www.clubmed.com.hk/l/japanski?locale=zh-HKwww.welcome2japan.hk（日本國家旅遊局網頁）