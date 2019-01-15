﻿瑞士（2）鄉土風情農家菜

瑞士之行，除了回到位於接壤法國邊境的Neuchâtel校園參加聚舊活動，還相約友人重遊年少時曾工作的省市，自駕遊觀賞山林湖泊的自然美景，並在悠閒恬靜的山路上細嚐農家風味美食。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



樸實無華 鄉村風味



與瑞士酒店管理校友聚舊後，Fifi和三數友好重遊當年工作的Montreux及周邊小鎮，在前往同學曾當實習生的熱氣球勝地Chateau d'oex時，途經Le Sepey，在村民盛讚的Restaurant Le Cerf Le Sepey享用一頓美味的農家午餐，重拾昔日寄宿時的美食回憶。



位於法語區沃州（Vaud）阿爾卑斯山的Le Cerf，設計一貫瑞士農舍風格，傳統瑞士菜式選用新鮮食材即叫即做。頭盤Veloute de tomate au basilic（番茄湯），按傳統以番茄和羅勒入饌，以羅勒的胡椒薄荷香氣，提升鮮茄的甜美風味，烹調時混入高湯和忌廉，令番茄湯更細滑，即法語中Veloute的天鵝絨般口感，這湯味道鮮甜，能凸顯食材的原味。至於久違的Terrine de Lièvre（煮野兔肝醬），混合了煙肉、胡椒等香料，加入白蘭地後密封醃過夜，經焗爐慢煮而成，可作麵包蘸醬，質感軟嫩綿滑，兼酒香撲鼻，散發微辛香氣。



接下來的Émincé de veau à la Zurichoise，其名源自蘇黎世，但在德語區稱為Zürcher Geschnetzeltes或Züri Gschnatzlets，將牛仔里脊肉切片略煎，增添焦香味道，與蘑菇、白酒和忌廉一起熬煮，為細嫩的牛仔肉添上深度，配合香脆美味的瑞士式薯餅Rösti享用，屬家常風味的Comfort Food。此行正值秋冬之交，野味當造之時，那便順道品嚐時令Civet de Cerf（紅酒燉鹿肉），鹿肉連內臟肉粒，配合甘筍和扁豆等，以香草及紅酒醃過，再燉煮至入味，鹿肉味道濃郁鮮嫩，加上不同口感的配料，豐富滋味。至於Filet de Truite aux Amandes（焗鱒魚柳配杏仁忌廉汁）風味天然，由於瑞士湖水清澈，鱒魚味道較香港常見的彩虹鱒濃厚，按傳統配合香蒜、杏仁忌廉炮製，能凸顯鱒魚的堅果香氣。最後重溫昔日解鄉愁的Riz Casimir Poulet Au Curry（瑞士咖喱雞碟頭飯），瑞士式咖喱雞加入桃和鳳梨製成，味道清甜，富咖喱香氣，將綿滑醬汁拌飯，當年滋味再湧心頭。



Restaurant Le Cerf Le Sepey



地址：Grand Rue 5, 1863 Le Sepey, Switzerland



查詢：41 24 491194