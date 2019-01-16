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﻿輕便時尚袋 半價開售

2019-01-16 列印
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　　農曆新年將至，又是出動掃貨時候。向來以質料輕身見稱的LeSportsac，即日起進行專門店冬季減價優惠，特別推介大熱的聯承系列LeSportsac×Minions，產品會以七折發售；而其他Classic、Travel、Essentail、LeSportsac×Alber Elbaz及Paul & Joe Voyageur for LeSportsac系列，均以低至五折發售。款式方面亦非常多元化，包括有大型裝行袋、背囊、斜揹袋、腰包及化妝袋等，無論旅行或去街街都有眾多選擇。

文：Angel

查詢︰2968 1088

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