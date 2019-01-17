﻿墨爾本熱氣球 騰雲駕霧

距墨爾本約一小時車程的亞拉河谷（Yarra Valley），是維多利亞州最早開發的釀酒區，漫山遍野盡是優美的葡萄園，大小河谷蜿蜒，於此乘坐熱氣球欣賞太陽由山谷間慢慢升起，感受如騰雲駕霧般的自由自在，最叫人難忘！文：Rachel



圖：Rachel、Global Ballooning Australia鳴謝：Visit Victoria、Olympus Hong Kong



霧氣繚繞 美若仙境



亞拉河谷位於墨爾本東北部的山區上，以亞拉河為中心，因氣候清涼及土質適合，早於十九世紀初已開始發展釀酒業，至今已是澳洲著名的清爽型葡萄酒產區。現時遊客到來，除品酒以外，另一熱門活動便是乘坐熱氣球，於高空俯瞰漫山遍野的葡萄園及山區壯麗景色，專營熱氣球飛行體驗的Global Ballooning Australia，是其中一家熱門選擇。Global Ballooning由擁有熱氣球飛行經驗逾三十年的Kiff Saunders創辦，他選擇了墨爾本市及亞拉河谷作為兩個飛行大本營，前者遊客可俯瞰繁華的都會景觀，至於亞拉河谷航線，筆者早前便親身到來一試，那種讓人驚歎的美，確非筆墨可形容！



進行熱氣球體驗的最佳時間為日出前後，因風勢最穩定，因此必要克服早起這一關，像亞拉河谷的秋季日出時間約六時左右，我們便須於凌晨四時半驅車離開酒店，約半小時後到達起飛點Balgownie農莊附近的空地。四周漆黑，大地卻不寧靜，因除我們以外，附近還集合了數組準備起飛的遊客，大家都各自忙着為氣球充氣，巨型火槍不時傳出響亮噴火聲，並要借助大風扇將熱氣吹進氣球內，最特別是期間我們還有機會進入脹起的熱氣球中，感受其巨大震撼！



當一切準備就緒，我們便按機長Steve的指示，順序登入載人的竹籃，隨着火槍噴出烈火，熱氣球徐徐升空。天還未亮，山谷四野模糊一片，只能隱約探視大地輪廓，感受高空的清涼。直至天邊泛起紅霞，陽光穿透雲層射來，視野逐漸澄明，原來山野及樹林間正被一層濃霧包圍着，仿若仙境般，我們在頂上飛過，便如騰雲駕霧，感覺極神奇！據Steve介紹，原來亞拉河谷氣候清涼，日出前冷空氣都聚於山間，因此形成濃霧，至太陽升起，便會逐漸散去，這亦是亞拉河谷熱氣球飛行的最美體驗。至於亞拉河谷氣候穩定，年間二百多天都適合飛行，要捕獲如此美景，絕非難事！



Global Ballooning Australia



地址：30 Dickmann St, Richmond, Victoria



電話：61 3 9428 5703



收費：成人405澳元（約2,331港元），小童325澳元（約1,871港元）



網址：www.globalballooning.com.au