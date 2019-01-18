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﻿枱燈型高效抽油煙機

2019-01-18 列印
■流動式抽油煙機（左）外觀儼如座枱燈。
■隨機附送油煙過濾網（左）及活性碳濾網（右）。
■可無段式調校風速。
■可拆件擺放，方便清洗。
■清洗非常簡單。
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        在家簡單燒烤最怕搞到滿屋油煙，有台灣品牌就推出流動式抽油煙機，外觀儼如座枱燈，實試後發現好「抽」得！

文：阿卓爸爸　圖：褚樂琪　產品查詢：3468 5197

附設活性碳濾網

  很多人都不願意在室內燒烤，原因之一是怕滿屋油煙味，台灣廚具品牌Multee（摩堤）最近推出流動式抽油煙機（型號：PLUS 4600），驟眼看，其外形真的很似一盞座枱燈，又有些少玩具感，但其效能真的叫阿卓爸爸意想不到！

  這部流動式抽油煙機內設強力抽氣扇，更裝有油煙過濾網及活性碳濾網，可以即時將油煙味隔除，據廠方資料指，抽氣扇轉速每分鐘高達四千六百轉，油煙通過第一層過濾網後，就會被第二層活性碳濾網除味，其吸油煙效能經「日本東京消費研究所」認證為及格。

  清潔方面，油煙過濾網可以清洗，網層以柔軟纖維製，清洗過程比家用抽油煙機更加簡單，只要放入小量清潔劑沖洗就可以。但要留意，活性碳過濾網不能清洗，需另購更換，而隨機會附送兩塊。廠方使用說明表示，環境氣流會影響抽油煙效果，避免在冷氣機、風扇前或窗戶附近使用，以免減弱油煙抽吸效果。售價：$1,380

【測試評語】　運作聲音頗大

　　PLUS 4600抽油煙機所用的是直扇葉設計，風力非常強勁，又有IP53認證，可以防止水氣及油煙入侵，機身細細但風力強勁。不過，風力開啟至最強時，運作聲音就會很大，但相對其體積玲瓏，不佔空間的設計，這項缺點可以接受。
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