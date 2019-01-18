﻿枱燈型高效抽油煙機

在家簡單燒烤最怕搞到滿屋油煙，有台灣品牌就推出流動式抽油煙機，外觀儼如座枱燈，實試後發現好「抽」得！



文：阿卓爸爸 圖：褚樂琪 產品查詢：3468 5197



附設活性碳濾網



很多人都不願意在室內燒烤，原因之一是怕滿屋油煙味，台灣廚具品牌Multee（摩堤）最近推出流動式抽油煙機（型號：PLUS 4600），驟眼看，其外形真的很似一盞座枱燈，又有些少玩具感，但其效能真的叫阿卓爸爸意想不到！



這部流動式抽油煙機內設強力抽氣扇，更裝有油煙過濾網及活性碳濾網，可以即時將油煙味隔除，據廠方資料指，抽氣扇轉速每分鐘高達四千六百轉，油煙通過第一層過濾網後，就會被第二層活性碳濾網除味，其吸油煙效能經「日本東京消費研究所」認證為及格。



清潔方面，油煙過濾網可以清洗，網層以柔軟纖維製，清洗過程比家用抽油煙機更加簡單，只要放入小量清潔劑沖洗就可以。但要留意，活性碳過濾網不能清洗，需另購更換，而隨機會附送兩塊。廠方使用說明表示，環境氣流會影響抽油煙效果，避免在冷氣機、風扇前或窗戶附近使用，以免減弱油煙抽吸效果。售價：$1,380



【測試評語】 運作聲音頗大



PLUS 4600抽油煙機所用的是直扇葉設計，風力非常強勁，又有IP53認證，可以防止水氣及油煙入侵，機身細細但風力強勁。不過，風力開啟至最強時，運作聲音就會很大，但相對其體積玲瓏，不佔空間的設計，這項缺點可以接受。