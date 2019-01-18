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﻿【其他選擇】型格貴價品

2019-01-18 列印
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　　Gaggenau設計的焗爐一向很前衞，想不到連抽油煙機也特別型格！這部AL400191是枱面式升降抽油煙機，可接駁外排氣式氣喉，其升起高度約九十厘米，「抽力」與家用式設計一樣，整個系統可以收納在櫥櫃之內，美觀又實用。

售價：$84,000 查詢：2488 1733
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