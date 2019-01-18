﻿祝步步糕陞

農曆新年將至，大家忙於辦年貨，只是選購年糕已令人花多眼亂，今日為大家介紹幾款新口味年糕，必有一款合你口味。



文：陳芍瑩 圖：受訪餐廳提供



鼎爺出品人氣糕



名人推廣向來有效，若年糕出自廚藝了得的名人之手，便更為吃香。



人稱鼎爺的李家鼎，因兩年前拍攝飲食節目《阿爺廚房》大受歡迎，先後開設了兩家家喻戶曉的食府──鼎爺私房菜及鼎‧會館，後者首次推出三款賀年糕點。當中的千層馬蹄糕便細節中見功架，鼎爺用不同方法切碎馬蹄，以確保爽口，並加入冰糖及黑蔗糖製作，風味溫醇。同樣因拍攝飲食節目《美女廚房》而備受追捧的美女廚神Kit Mak，今年創立自家品牌「麥籽」，帶來極吸引的鵝肝腸金沙芋頭糕。Kit嚴選甘香的鵝肝腸，加入新鮮椰汁、芋頭及鹹蛋黃造成金沙，口感豐富，惹人垂涎。



新味素糕齊賀年



人總愛新鮮，故每年最令人期待的年糕，必定是全新口味。今年各大酒店除繼續推出傳統糕點外，更帶來意想不到的新口味，以迎合一眾食客的要求。海景軒的梁輝雄師傅素來緊貼潮流，新創的奶黃珍珠年糕，以鹹蛋黃及奶品製成奶黃，再拌入以木薯粉製成的黑色珍珠，玩味十足。米芝蓮星級粵菜食府明閣推出富貴金桔馬蹄糕，以清香的金桔配搭馬蹄片製成，美味之餘，更意頭十足。



天天吃年糕，不免膩滯。想吃得清淡點，可揀選素糕，同樣可滿足口欲。帶領素食潮流的Green Common，特別推出三款純素賀年糕點，標榜不含人造色素及味精，以及於本地新鮮製造，讓大家吃得健康又放心。當中的百尺竿頭蘿蔔糕最特別，獨以Omnipork新豬肉代替傳統臘肉，加上紅藜麥以及由香菇、金針菇和辣椒等製成純素XO醬炮製，口感與傳統蘿蔔糕一樣。價錢親民且質素不俗的奇華餅家，亦帶來香菇蟲草花素蘿蔔糕，以香菇、蟲草花腰果和素蠔油等造成，養生惹味。至於近年大熱的茶飲店KiKi茶，特意請來歐國強師傅設計台灣桂圓黑糖年糕，精挑台灣嘉義縣竹崎鄉的龍眼乾製糕，並以台灣黑糖取代傳統蔗糖，滋補養血，亦不含人造色素、防腐劑及果糖，吃得健康。



a. 鼎‧會館/2327 1398



b. 麥籽/9244 9466



c. 海景軒/2731 2883



d. 明閣/3552 3028



e. Green Common/2263 3135



f. 奇華餅家/2785 6066



g. KiKi茶@茶‧米/2117 5903