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﻿PS4抵玩Dual Pack

2019-01-18 列印
■SEN NO KISEKI Entry Pack$308
■Masterpiece Pack $398
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　　常言早買早享受，但對於機迷來說，遲買也不見得蝕底，事關遊戲商不時都會加推精選套裝，隨時以一半價錢，已可玩到最近一年的重量級製作。今個星期PS4便有兩款Dual Pack遊戲孖裝推出，其中「Masterpiece Pack」（售價$398）同時收錄《God or War》及《Detroit: Become Human》，而「SEN NO KISEKI Entry Pack」（售價$308），就有齊推出不久的《英雄傳說 閃之軌跡》第一、二集改版，全部支援繁體中文。 文：Joe

查詢：asia.playstation.com
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