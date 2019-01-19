  • 2019年1月19日 星期六
  • 22º
  • 60%
熱門： 停課長者綜援劉德華流感國泰空姐

日報新聞 > 副刊

﻿童裝優惠迎新歲

2019-01-19 列印
Chickeeduck 初生嬰兒拼色夾衣 原價$400 優惠價$80
Chickeeduck 初生女嬰水手服夾衣 原價$420 優惠價$84
Chickeeduck 小羊造型棉質帽 原價$250 優惠價$25
Chickeeduck 口水肩 原價$150 優惠價$15
Kinder Rainbow 深藍色布鞋 原價$419 優惠價$169
Mini Car 紅拼白公仔工人褲 原價$129 優惠價$99
Kinder Rainbow 狗仔布鞋 原價$349 優惠價$169
Mini Car T恤連工人褲 原價$259 優惠價$77.7
Hallmark Babies 格仔男裝恤衫 原價$378 優惠價$189
Hallmark Babies 女裝連身裙 原價$358 優惠價$179
Mini Car 女裝連身裙 原價$129 優惠價$99
Previous Next

        根據傳統習俗，父母總會為囝囝囡囡添置新裝過新年，想買得開心，當然要留意各大品牌於歲晚推出的減價優惠，Zoey今次就推介雲集多個童裝品牌的MegaBox激安減價優惠，部份產品低至一折發售，認真着數。

　　大型商場MegaBox趁農曆新年前推出童裝激安減價優惠，商場旗下品牌如Chickeeduck、Hallmark Babies、 Kinder Rainbow、Mini Car等均有參與，特別推介Chickeeduck初生嬰兒系列，部份產品會以低至一折發售。至於小童的拜年裝，則推Hallmark Babies的女裝連身裙，半價後只須百多元便有交易，爸爸媽媽可以盡情掃貨。

MegaBox

查詢︰www.megabox.com.hk

文︰Angel　部份圖片︰黃頌偉

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd