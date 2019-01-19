在建制派的大力爭取下，政府終於把提高長者申領綜援年齡至65歲的政策讓步，宣佈設立「就業支援補助金」，六十至六十四歲領健全成人綜援人士可以在下月一日起自動領取補助金，補足和綜援的差額，建制派「成功爭取」。 事後回看，整件事情有點為搞而搞，主要是因為政府不接地氣，搞出連場風波。由於政府去年提高退休年齡至六十五歲，所以要調整相關政策。不過，社會並未準備好接受六十五歲退休年齡，老人家六十歲之後要找工作並非如高官想像的那麼容易，政策提出後惹來大量反對聲音。雖然據政府的估計，實際受到影響的只有千多人，數目不多，但在政府有龐大盈餘，等着要派錢的情況下，還要減少這一小撮長者的福利，就有「虐...

2019-01-19