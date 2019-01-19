﻿HomePod輕鬆聲控播歌

果粉期待已久的Apple智能無線喇叭HomePod，昨日終於登陸香港，既有全方位靚聲音效，又支援多房間享樂，不過最為人樂道的，當然是可以廣東話同Siri互動，由點播音樂到查問資訊，撥打電話及設置日程，甚至控制智能家居裝置，HomePod統統幫你辦妥。



自動分析聆聽空間



音箱由網狀布料包裹的HomePod，賣相簡約，而安裝設定亦非常簡單，開盒後接上電源，打開iPhone即會彈出HomePod設定，先選好擺設的房間或位置，再啟用個人化要求，即會把用戶的iCloud、iTunes及Apple Music設定自動轉移至HomePod及接通WiFi網絡。若用戶訂閱了Apple Music，接下來跟Siri說出想收聽的歌曲，喇叭即會自動串流播放，而音色該會令你感到驚訝。事實音箱雖小，然而內置多達七個高音喇叭，並以列陣方式圍繞住底部排列，全部設有獨立擴音器，頂部還有一個大型低音單元，配合自家64bit運算的A8晶片解碼，人聲清晰，低頻深沉，音量足夠響徹整個廳房，且就算在房間走來走去，仍可以獲得同樣的靚聲體驗，全因HomePod起始時即利用空間感應技術分析環境，從而帶來最佳的聲音效果，即使喇叭位置稍稍移動，也會藉內置感應器偵測變化，重新計算。



Siri智能語音互動



要是閣下想追求立體聲效果，只要多添一台HomePod，即可以進行立體聲配對，營造更廣闊的音場，以及立體感更佳的左、右聲道播放。此外，果迷又可利用AirPlay 2功能提升至多房間享樂，哪怕在不同房間或地方放置多台HomePod，仍可以Siri輕鬆控制不同房間的喇叭，在小朋友睡房播點兒歌，在書房奏出輕音樂，想點播就點播，要是樂迷想聽《KKBOX》等其他平台的歌曲，亦可藉AirPlay 2串流至HomePod播放。提起HomePod的智能語音，豈止讓你躺在沙發聲控播歌那樣簡單，果迷還可以一邊聽一邊查問相關歌曲或專輯的資訊，忽然有來電，亦可以經HomePod接聽，又或向Siri查詢天氣、股市、體育等生活資訊，還有發送訊息、設定日程、鬧鐘，全部可由Siri代勞。值得一提的是，要是閣下家中裝有支援Apple HomeKit的智能家電或配件，HomePod更可以充當智能家居的控制中心，一句「喂Siri」，就能遙控各式電器、燈飾、門鎖等，要是家裏有小朋友或老人家，此舉猶如為他們打開了操控智能家居的大門。



文、圖：B1807 查詢：Apple/800 908 988