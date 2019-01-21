﻿8K TV影視新寵

早前在美國拉斯維加斯舉行的《CES電子展》，場內不乏新品參展，只是5G通訊方興未艾，又罕有地不見大廠手機、數碼相機撐場，故繼續大軍壓境的電視陣營，仍然最具可觀性，而今屆影音廠商全力聚焦8K電視，假以時日，勢將取代4K，成為影視界新寵。文：B1807



圖：法新社、美聯社、品牌提供



瞄準明年東京奧運



電視一直是《CES電子展》最強戲碼，今年也不例外，兩大韓國品牌Samsung及LG分別在自家展館搭建巨型電視牆，當中Samsung藉Micro LED模組合成的「The Wall」，畫面尺寸達到219吋，打破了去年146吋的紀錄。LG也不甘示弱，以二百五十台曲面OLED熒幕砌出了猶如岩洞壁畫的電視牆，噱頭十足。不過眾影音廠商重點還是落在方興未艾的8K電視，隨着日本NHK上月開啟了8K衞星廣播，明年東京奧運會也會以8K直播，就連內地中央電視台也準備於2021年試行8K，可見往後兩、三年8K勢成影視新寵，故廠商亦加快開發步伐，紛紛展出8K電視新作。當中Sony首度亮相的8K電視BRAVIA MASTER Series Z9G，備有85吋及98吋兩款畫面尺寸，除了內置X1 Ultimate圖像處理器，還可以利用8K X-Reality PRO技術將訊源提升至8K畫質，而分置於熒幕上下的四個單元，配合Acoustic Multi-Audio音效技術，一如同廠OLED旗艦A1，可以營造出熒幕發聲的聲畫體驗。



捲動式熒幕初升



至於Samsung的8K電視繼續應用上QLED量子技術，且採用最新Quantum Processor 8K處理器，配合AI智能可自動辨識影像來源，並升頻至8K效果。值得一提，Samsung在發佈會宣佈旗下2019年版智能電視將兼容iTunes影視內容及支援AirPlay 2功能，為用家帶來更多娛樂選擇，事實不獨Samsung，Sony及LG也表示旗下多款電視型號亦支援iTunes及AirPlay 2。



提到LG，無論OLED或NanoCell LCD系列均有8K代表作，分別是Z9及SM99，畫面同樣達到88吋之大，且對應HDMI 2.1及整合全新Crystal Sound熒幕發聲技術，不過最令人意外，是廠商終於將研發多年的捲動式熒幕投產，頭炮是65吋型號SIGNATURE OLED TV R，不看電視時可將熒幕四分三收起，以Line View模式顯示LED時鐘或歌曲資訊，充當無線喇叭播歌，這部充滿革命性的捲動式電視，預計年內正式發售。